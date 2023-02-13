Військові США збили невідомий восьмикутний летючий об’єкт над озером Гурон, його інопланетне походження офіційно не виключено

Військові винищувачі США у неділю збили восьмикутний об’єкт над озером Гурон, повідомив Пентагон. Це був четвертий летючий об’єкт, збитий американською ракетою над Північною Америкою приблизно за тиждень. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не має інформації про попередні три летючі об’єкти, збиті Сполученими Штатами.

Генерал ВПС США Глен ВанХерк, голова Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD) та Північного командування, якому доручено охороняти повітряний простір США, повідомив журналістам, що військові не змогли визначити, що це за об’єкти, як вони тримаються у повітрі та звідки вони летять.

«Ми не просто так називаємо їх об’єктами, а не повітряними кулями», — зазначив ВанХерк.

Генерал прямо вказав, що не виключає інопланетян чи будь-якого іншого пояснення.

Інший представник міністерства оборони на умовах анонімності згодом заявив, що військові не бачили жодних доказів того, що ці об’єкти були позаземними.

За наказом президента Джо Байдена американський винищувач F-16 збив об’єкт над озером Гурон на кордоні США та Канади, повідомив офіційний представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер в офіційній заяві. За словами Райдера, хоча він не був військовою загрозою, об’єкт потенційно міг заважати внутрішньому повітряному руху, оскільки він летів на висоті 6100 м, і він міг мати можливості спостереження.

За словами анонімного представника військових США, об’єкт мав восьмикутну форму, зі звисаючими нитками, але без помітного корисного навантаження. Мова про той самий об’єкт, який нещодавно був виявлений над Монтаною поряд з важливими військовими об’єктами, що призвело до закриття повітряного простору США. Військові спробують знайти об’єкт, що був збитий над озером Гурон, щоб дізнатися більше. Ймовірно, він упав у канадські води.

Офіційні особи США ідентифікували перший з попередніх трьох об’єктів як китайський аеростат-розвідник та збили його біля узбережжя Південної Кароліни 4 лютого. У п’ятницю другий об’єкт був збитий над морським льодом неподалік Дедхорса, Аляска. Третій об’єкт зруйнували над канадським Юконом у суботу, і слідчі все ще шукають його уламки.

Джерело: Reuters