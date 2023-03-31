Вийшли смартфони серії Meizu 20 із процесором Snapdragon 8 Gen 2, Flyme 10 та ціною від $436 до $1236

Компанія Meizu повертається на ринок смартфонів і підготувала до випуску три нові моделі: Meizu 20, Meizu 20 Pro та Meizu 20 Infinity. Всі новинки містять процесор Snapdragon 8 Gen 2, пам’ять LPDDR5X та UFS 4.0, працюють під керуванням нової версії операційної системи Flyme 10. У всіх випадках застосовується ультразвуковий сканер відбитків пальців під дисплеєм та 32-мегапіксельна фронтальна камера.

Версія Meizu 20 оснащена 6,55-дюймовим OLED дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 144 Гц. Головний модуль камери базується на 50-мегапіксельному сенсорі Samsung GN5. На задній панелі також доступні 16-мегапіксельний надширококутний модуль та 5-мегапіксельний допоміжний модуль. Місткість батареї становить 4700 мАг, підтримується швидка зарядка потужністю 67 Вт.

Модель Meizu 20 Pro отримала 6,81-дюймовий LTPO OLED дисплей з роздільною здатністю 3192х1368 пікселів та підтримкою динамічної частоти оновлення 1-120 Гц. В такому випадку застосовується три 50-мегапіксельні сенсори в камерах на задній панелі: головній, надширококутній та телефото. Батарея має місткість 5000 мАг. Пристрій підтримує швидке заряджання потужністю 80 Вт і швидке бездротове заряджання потужністю 50 Вт.

У Meizu 20 Infinity встановлений дисплей з майже такими ж характеристиками, як у моделі Meizu 20 Pro. Але панель має трохи меншу діагональ (6,79 дюйма) та тонші рамками (2,48 мм) з усіх чотирьох сторін. Головний модуль камери також 50-мегапіксельний. Але в надширококутному та телефото модулях роздільна здатність сенсорів становить 12 Мп. Місткість батареї знижена в порівнянні з Pro-версією. Апарат має акумулятор місткістю 4800 мАг, підтримує швидке провідне заряджання потужністю 65 Вт і швидке бездротове заряджання потужністю 50 Вт.

Ціна Meizu 20 починається з $436 за базову конфігурацію з 12/128 ГБ пам’яті та досягає $553 за версію з 12/512 ГБ пам’яті. Ціна Meizu 20 Pro за такі ж конфігурації складає $582 і $698, відповідно. Meizu 20 Infinity коштує значно дорожче – від $916 (12/256 ГБ) до $1236 (16ГБ/1ТБ). Новинки надійдуть у продаж у Китаї з 3 квітня.

Джерело: gsmarena