Вийшов новий «дорослий» трейлер фільму «Нестримні 4» з Сильвестром Сталлоне та Джейсоном Стейтемом

На каналі Kinomania Film Distribution вийшов новий дубльований трейлер майбутнього фільму «Нестримні 4», в якому відома команда найманців намагається врятувати світ від можливої ядерної війни.

Бойовик «Нестримні 4» є продовженням трьох попередніх фільмів. Цього разу команда отримує чергове небезпечне завдання, що втягує їх у ядерний конфлікт між росією та США. Керівник терористичної організації планує нелегальне транспортування ядерних боєголовок. Це здатне розпалити конфлікт, який з рештою може призвести до глобальної війни, що знищить світ. Барні Росс (Сталлоне) передає Лі Крістмасу роль лідера загону, склад якого поповнюється кількома новими учасниками.

Режисером фільму «Нестримні 4» став Скотт Во («Need for Speed: Жага швидкості»). Головні ролі виконали актори Джейсон Стейтем («Мег», «Форсаж Х»), Сильвестр Сталлоне («Вартові Галактики 3», франшизи «Крід», «Роккі»), Меґан Фокс («Трансформери», «Хижачка»), 50 Сент («Шпигунка»), Дольф Лундґрен («Аквамен»), Ренді Кутюр та інші. Однак в зніманні четвертої частини не брали участь Арнольд Шварценегер та Брюс Вілліс (через стан здоров’я його кінокар’єра закінчилась), які були залучені в деяких попередніх частинах франшизи. Ще одна відмінність від попередніх фільмів серії ─ Сильвестр Сталоне, який працював над сценаріями усіх попередніх частин, цього разу не брав участь у написанні сценарію.

Фільм «Нестримні 4» вийде в український прокат 21 вересня 2023 року.