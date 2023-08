Виступ на Gamescom 2023 перервав міський божевільний, який вирвався на сцену і вимагав показати GTA VI для Білла Клінтона

Під час заходу Gamescom Opening Night Live ведучого Джеффа Кейлі вкотре перервав недолугий жартівник. Невідома людина вибігла на сцену з криками: «Білл Клінтон хоче пограти в GTA VI». Джефф Кейлі був дуже розчарований такою поведінкою.

Інцидент стався в перші хвилини багатогодинного «святкування» ігор. Дивна людина вклинилася між виступом композитора Starfield Інона Зура, який виконував одну з головних музичних тем RPG, та режисера Тодда Ховарда, який демонстрував геймплей. Кейлі як раз радів тому, що йому вдалося зіграти в Starfield достроково, як хтось із глядачів піднявся на сцену і спробував отримати свої 3 секунди слави біля мікрофона ведучого.

Fan rushes the stage at Games Com Opening Night to mutter something about GTA 6.

Geoff convey’s his very sincere dissapointement. Launches right back into Starfield hype. Todd Howard banishes the weird vibes. pic.twitter.com/4FjsAGgbdM

— AmericanTruckSongs9 (@ethangach) August 22, 2023