Виступ на Gamescom 2023 перервав міський божевільний, який вирвався на сцену і вимагав показати GTA VI для Білла Клінтона

Під час заходу Gamescom Opening Night Live ведучого Джеффа Кейлі вкотре перервав недолугий жартівник. Невідома людина вибігла на сцену з криками: «Білл Клінтон хоче пограти в GTA VI». Джефф Кейлі був дуже розчарований такою поведінкою.

Інцидент стався в перші хвилини багатогодинного «святкування» ігор. Дивна людина вклинилася між виступом композитора Starfield Інона Зура, який виконував одну з головних музичних тем RPG, та режисера Тодда Ховарда, який демонстрував геймплей. Кейлі як раз радів тому, що йому вдалося зіграти в Starfield достроково, як хтось із глядачів піднявся на сцену і спробував отримати свої 3 секунди слави біля мікрофона ведучого.

Fan rushes the stage at Games Com Opening Night to mutter something about GTA 6. Geoff convey’s his very sincere dissapointement. Launches right back into Starfield hype. Todd Howard banishes the weird vibes. pic.twitter.com/4FjsAGgbdM — AmericanTruckSongs9 (@ethangach) August 22, 2023

Судячи з даних, що збереглися в мережі, людина з такою ж зовнішністю вимагала показати GTA VI ще в серпні 2021 року. Схоже, що він досі так і не отримав бажаного.

«Дуже розчаровуюче», — кілька разів сказав Кейлі, поки працівники сцени виводили чоловіка та його друга із зали.

Цей незапланований виступ одного актора нагадав момент торішньої церемонії вручення нагород Game Awards, коли хтось прокрався на сцену позаду команди розробників Elden Ring і почав говорити нісенітниці про Білла Клінтона та ортодоксальний юдаїзм. Зрештою його затримала та допитала поліція, після чого відпустила. Виявилося, що це Матан Евен, онлайн-троль, який у минулому став вірусним через кілька витівок.

«Це особливий вечір для багатьох розробників, і дуже прикро бачити, як хтось поводиться таким чином, але ми збираємося продовжити шоу», – сказав Кейлі. «Насправді дуже сумно бачити, як щось подібне відбувається того вечора, коли ми тут зібралися, щоб відзначати ігри та те, як багато вони для нас означають».

Цей прикрий інцидент не завадив подальшому ходу Gamescom Opening Night Live. Незабаром під звуки музики Starfield на сцені з’явився Ховард, заявивши, що це його перший виступ на Gamescom.

Джерело: kotaku