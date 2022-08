War Gods Zeus of Child – у магазині Xbox вийшов «клон» God of War

У магазині Xbox з’явилася гра під назвою War Gods Zeus of Child, в якій є Кратос – персонаж відеоігри Sony God of War. Разом з ним у клоні доступні й інші персонажі та монстри з франшизи God of War, яка доступна лише на платформі PlayStation.

Фактично War Gods Zeus of Child – це явний плагіат God of War, який було опубліковано у магазині Xbox. Її випустив розробник Dolaka Ltd. Автор описує свій проєкт як «відмінну військову гру», в якій гравець має знищувати противників на арені, керуючи Кратосом. Свій твір автор хотів продавати в магазині Xbox за ціною лише $4,09 за копію.

Як зазначає ресурс Eurogamer, компанія Dolaka Ltd не вперше помічена у поширенні плагіату. Раніше вона розмістила у магазині Xbox двійника Fall Guys під назвою Dinasaur Falling Surviva.

Курс Frontend Опануйте HTML, CSS та JavaScript і отримайте роботу мрії РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Суворі процеси сертифікації Microsoft зазвичай не дозволяють підробкам потрапляти в магазин, але ігри Dolaka Ltd можуть продаватися через програму Xbox Creators Program, яка дозволяє розробникам обходити типові процеси, потрібні для публікації ігор. На момент підготовки матеріалу гра War Gods Zeus of Child вже недоступна у магазині Xbox.

Джерело: The Verge