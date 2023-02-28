Xiaomi, Oppo, Honor, Vivo, Motorola та Nothing впровадять двосторонній супутниковий зв’язок Qualcomm Snapdragon Satellite у другій половині 2023 року

На щорічній конференції MWC2023 компанія Qualcomm офіційно оголосила, що Xiaomi, Oppo, Honor Vivo, Motorola та Nothing стануть першими виробниками, які підтримуватимуть Snapdragon Satellite. Виробники поки не надали подробиць про те, які пристрої вперше підтримуватимуть двосторонній супутниковий зв’язок та коли їх запустять.

Нагадаємо, що Qualcomm на виставці CES 2023 продемонструвала своє супутникове рішення для двостороннього обміну повідомленнями. У порівнянні з одностороннім супутниковим зв’язком, що використовується в Huawei Mate 50 та iPhone 14, технологія Snapdragon більш досконала та практична.

«З залученням Snapdragon Satellite до пристроїв наступного покоління, наші партнери зможуть пропонувати можливості супутникового обміну повідомленнями завдяки зрілому та комерційно доступному глобальному угрупованню LEO, яке може дозволити передплатникам по всьому світу спілкуватися на відкритому повітрі з постачальниками екстрених служб, а також із сім’єю та друзями», – віцепрезидент Qualcomm з управління продуктами Франческо Гріллі.

Зв’язок Snapdragon Satellite використовує супутники мережі Iridium. Він буде доступний в майбутніх модемах RF та кількох моделях процесорів серій 8 і 4 для смартфонів. Наразі цю технологію вбудовано у Snapdragon 8 Gen 2, а справжні смартфони з цією функцією дебютують у другій половині року. Ранні тести показали, що технологія дає змогу надіслати просте текстове повідомлення протягом 3 секунд.

Згідно з офіційним пресрелізом, Snapdragon Satellite пропонує дійсно глобальне покриття від полюса до полюса і може підтримувати двосторонній обмін повідомленнями для використання в екстрених випадках, за допомогою SMS та інших програм для текстового спілкування — для різних цілей, таких як надзвичайні ситуації або відпочинок у віддалених, сільських чи морських районах.

Крім смартфонів, Snapdragon Satellite надалі можна буде розширити на інші пристрої, включаючи ноутбуки, планшети, автомобілі та IoT. У міру зростання екосистеми Snapdragon Satellite OEM-виробники та розробники програм зможуть пропонувати власні унікальні послуги, використовуючи переваги супутникового зв’язку. Планується, що технологія підтримуватиме мережі 5G (NTN) з появою інфраструктури.

Супутниковий зв’язок на смартфонах швидко нарощує можливості: Служба Apple Emergency SOS та служба відстеження розташування, яка використовує сузір’я Globalstar LEO, тепер доступна на моделях iPhone 14 у США, Канаді, Франції, Німеччині, Ірландії та Великій Британії. Bullitt Group випередила Qualcomm на Android, випустивши Bullitt Satellite Connect (BSC) та ударостійкий телефон Cat S75, а також Motorola Defy Satellite Link, пристрій Bluetooth, який додає супутниковий зв’язок до будь-якого останнього iPhone або Android телефону. BSC використовує геостаціонарні супутники Inmarsat та EchoStar.

Джерела: Qualcomm, GizmoChina, Zdnet, GadgetTendency