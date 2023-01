Як заблокувати продаж Atomic Heart та інших російських ігор в українському сегменті Steam — Інструкція

Невдовзі вийде російська гра Atomic Heart – її продаж в Україні можна заблокувати масовими скаргами в Steam

Приблизно через місяць відбудеться реліз гри Atomic Heart від розробника Mundfish. Це російська компанія, яка сплачує податки до російського бюджету, а з нього, як відомо, фінансується повномасштабна агресія проти України.

Деякі необізнані українські гравці можуть купити гру Atomic Heart та тим самим опосередковано спонсорувати російську загарбницьку війну проти України та ракетні обстріли українських житлових будинків, як було нещодавно в Дніпрі.

Щоб цього не сталось, українська ігрова спільнота розробила спосіб блокування Atomic Heart в Україні через обмеження продажу в Steam. Кожний свідомий громадянин може долучитись до цієї корисної справи та обмежити можливість залучення грошей українців до російської агресії.

Отже, щоб заблокувати продаж Atomic Heart для українських користувачів, треба виконати наступні дії:

«Violation of the Law of Ukraine. On Condemnation of the Communist and National Socialist (Nazi) Regimes and Prohibition of Propaganda of their Symbols. Example: the red star on the game logo, praising the soviet in the game.»