Як заблокувати продаж Atomic Heart та інших російських ігор в українському сегменті Steam — Інструкція

Невдовзі вийде російська гра Atomic Heart – її продаж в Україні можна заблокувати масовими скаргами в Steam

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Приблизно через місяць відбудеться реліз гри Atomic Heart від розробника Mundfish. Це російська компанія, яка сплачує податки до російського бюджету, а з нього, як відомо, фінансується повномасштабна агресія проти України.

Деякі необізнані українські гравці можуть купити гру Atomic Heart та тим самим опосередковано спонсорувати російську загарбницьку війну проти України та ракетні обстріли українських житлових будинків, як було нещодавно в Дніпрі.

Щоб цього не сталось, українська ігрова спільнота розробила спосіб блокування Atomic Heart в Україні через обмеження продажу в Steam. Кожний свідомий громадянин може долучитись до цієї корисної справи та обмежити можливість залучення грошей українців до російської агресії.

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Отже, щоб заблокувати продаж Atomic Heart для українських користувачів, треба виконати наступні дії:

Зайти на сторінку гри в Steam Натиснути на прапорець «Поскаржитися» Обрати пункт «Порушення закону – Містить матеріали, що порушують закони вашої країни» Далі можна ввести довільний текст, який описує суть порушення українського законодавства. В цьому випадку слід скаржитись на використання та пропаганду радянської та нацистської символіки в грі, що заборонено в Україні. Як приклад можна навести радянську зірку на логотипі гри. Можна використати вже готовий текст наступного змісту:

«Violation of the Law of Ukraine. On Condemnation of the Communist and National Socialist (Nazi) Regimes and Prohibition of Propaganda of their Symbols. Example: the red star on the game logo, praising the soviet in the game.»

Треба стукатись до Steam, щоб як мінімум заборонили продаж атомікхарт у нас. pic.twitter.com/CQ7UWs6TMM — Slava Pryshchepa 🇺🇦 (@slavglory) January 15, 2023

Закликаємо всіх небайдужих українців долучитись до блокування російської гри в Україні.