Илон Маск призвал добавить в систему образования больше практики
Решение абстрактных математических задач и уравнений не приносит конкретной пользы — школьники не понимают, зачем им это нужно, и потому ничего не запоминают, считает небезызвестный предприниматель Илон Маск. Об глава Tesla и SpaceX заявил на Международной конференции по использованию и развитию технологий МКС.
«Детей буквально забрасывают в математику. Они не понимают, зачем нужно решать эти странные задачи. А наш мозг привык отсеивать информацию, которая кажется ему ненужной», — пояснил Маск.
Вместо этого он предлагает изучать физику и математику на практике, например, разбирая двигатели или создавая спутники.
Отметим, что подход к образованию, при котором дети изучают дисциплины на примере конкретных «кейсов», уже давно известен педагогике, но пока применяется редко. Маск считает, что необходимость перемен уже назрела. Проектирование спутников и разбор двигателей даст достаточное представление о математике и физике (с которыми ученики будут знакомиться постепенно, решая те или иные конкретные задачи), а умение пользоваться гаечным ключом и отверткой будет иметь практическую пользу.
Кроме того, такой подход позволит регулярно закреплять полученные знания, связывая их с реальными жизненными сценариями, уверен глава космической компании SpaceX.
«Пытаясь решить конкретную проблему, дети поймут, для чего им это нужно. Благодаря этому у них появится мотивация, они будут стремиться учиться и приобретать знания самостоятельно», — утверждает Маск.
Как отмечает CNN, для Илона Маска обучение представляет собой непрерывный процесс на протяжении всей жизни, и он неустанно доказывает это на своем примере. Так, американский предприниматель сделал состояние на сервисе платежей PayPal, после чего переключил свое внимание на электромобили и многоразовые ракеты. SpaceX стала первой частной компанией, которая сделала регулярный запуск многоразовых ракет нормой. Электромобили Tesla завоевывают мировой рынок, а Маск уже разрабатывает новые проекты в сфере чистой энергетики — от солнечных панелей до заправок и систем накопления энергии; занимается бурением тоннелей и разработками в сфере нейроинтерфейсов.
«Пока мы все тусили на вечеринках, Илон в этом время читал какое-то непонятное советское руководство по ракетам, настолько старое и настолько обветшалое, что казалось, будто он приобрел его на eBay», — так описывает характер будущего миллиардера Кевин Харц, один из ранних инвесторов PayPal, в своей книге.
Источники: CNN, hightech.fm