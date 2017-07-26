Илон Маск призвал добавить в систему образования больше практики

Решение абстрактных математических задач и уравнений не приносит конкретной пользы — школьники не понимают, зачем им это нужно, и потому ничего не запоминают, считает небезызвестный предприниматель Илон Маск. Об глава Tesla и SpaceX заявил на Международной конференции по использованию и развитию технологий МКС.

«Детей буквально забрасывают в математику. Они не понимают, зачем нужно решать эти странные задачи. А наш мозг привык отсеивать информацию, которая кажется ему ненужной», — пояснил Маск.

Вместо этого он предлагает изучать физику и математику на практике, например, разбирая двигатели или создавая спутники.

Отметим, что подход к образованию, при котором дети изучают дисциплины на примере конкретных «кейсов», уже давно известен педагогике, но пока применяется редко. Маск считает, что необходимость перемен уже назрела. Проектирование спутников и разбор двигателей даст достаточное представление о математике и физике (с которыми ученики будут знакомиться постепенно, решая те или иные конкретные задачи), а умение пользоваться гаечным ключом и отверткой будет иметь практическую пользу.

Кроме того, такой подход позволит регулярно закреплять полученные знания, связывая их с реальными жизненными сценариями, уверен глава космической компании SpaceX.