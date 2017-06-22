Летняя распродажа Steam уже стартовала, она продлится с 22 июня по 5 июля

Как мы и обещали вчера, сегодня в 20:00 по киевскому времени стартовала традиционная летняя распродажа Steam.

Скидки будут доступны на протяжении следующих 13 дней, акция закончится 5 июля 2017 года, просто переходите на главную страницу Steam и выбирайте самые интересные предложения.

Сервис Steam также предложил игрокам виртуальные коллекционные наклейки. Чтобы получить наклейки, надо выполнять определенные задания во время летней распродажи, после этого можно будет заполнить ими подходящие страницы своего альбома для наклеек. Заполнив страницу всеми необходимыми наклейками, игрок разблокирует её на своём аккаунте.

Источник: Steam