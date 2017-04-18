«Все, кто нужен, давно в мессенджерах»: Павел Дуров заявил, что общение с друзьями в соцсетях устарело, а чтение чужих постов засоряет мозг

Создатель одной из самых популярных социальных сетей Павел Дуров заявил, что друзья в социальных сетях — это устаревшее явление, поддерживать актуальность списка друзей — «бессмысленно и долго», а чтение чьих-то новостей — «засорение мозга». В качестве альтернативы Павел предлагает переходить на общение в мессенджерах, в том числе в его актуальном проекте Telegram.

Дословно сообщение Дурова на личной странице ВКонтакте звучит следующим образом:

Отметим, что ранее Павел обещал удалить всех своих друзей из соцсетей, и предлагал тем, кто хочет оставаться на связи, обменяться контактами в мессенджере Telegram:

P.S. А кто-то из наших комментаторов может похвастать тем, что полностью (или частично) отказался от социальных сетей?

Источник: Павел Дуров