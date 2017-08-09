Disney откажется от сотрудничества с Netflix и запустит собственный стриминговый сервис в 2019 году

Компания Disney сообщила о своих планах отказаться от размещения своего контента на сервисе Netflix. Вместо этого планируется запустить собственный стриминговый сервис, который должен заработать в 2019 году.

Это изменение в планах было озвучено всего через год после того, как Netflix стал эксклюзивным стриминговым сервисом для распространения фильмов Disney, Marvel, Lucasfilm и Pixar. Большое количество фильмов этих студий было добавлено на Netflix в сентябре прошлого года. Добавим, ранее Disney проявляла интерес к покупке Netflix.

Компания Disney также поделилась некоторыми деталями относительно давно запланированного стримингового сервиса ESPN. Его запуск запланирован на 2018 год. На нём будет доступен спортивный контент MLB (Главная лига бейсбола), NHL (Национальная хоккейная лига), MLS (Профессиональная футбольная лига), университетские соревнования и теннисные турниры Grand Slams. В компании заявляют, что намерены транслировать около 10 тыс. спортивных событий в год. Зрители смогут приобретать индивидуальные спортивные пакеты, например, MLB.TV.

Анонс стримингового сервиса совпал по времени с покупкой компании BAMTech, которая занимается разработкой технологий потоковой трансляции контента. В прошлом году Disney уже выкупила долю BAMTech стоимостью $1 млрд. Новая сделка стоимостью $1,58 млрд позволит Disney стать основным собственником компании.

В заявлении Disney заявила, что наряду с новыми фильмами в её стриминговом сервисе также будут представлены другие фильмы из библиотеки Disney, а также Disney Channel, Disney Junior и Disney XD.

Представитель Netflix заявил, что пользователи будут иметь доступ к фильмам Disney в рамках сервиса до конца 2019 года, включая новые картины, которые выйдут в прокат кинотеатров до конца 2018 года.

Источник: Engadget