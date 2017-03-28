Глава Укрпочты: «Мы очень хотим завести Amazon в нашу страну»

Государственное предприятие «Укрпочта» планирует привести в Украину Amazon. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в эфире «5 канала».

«Сейчас мы очень хотим завести Amazon в нашу страну. Сейчас мы работаем с нашими партнерами, потому что это международный почтовый оборот, это требует некоторого времени. Логистически мы готовы, но это международные соглашения, и в этом случае мы имеем дело с американской почтой — это большой монополист, и они не слишком быстро двигаются. Остальное — это сотрудничество с нашими таможенными органами, таможня должна увеличить штат, чтобы пропускать эти товары», — сказал Смелянский.