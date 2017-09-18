lifecell запустил акцию «Экстра 20 ГБ», в рамках которой новые абоненты будут 5 месяцев бесплатно получать по 4 ГБ 3G-трафика (существующие абоненты — за 50 грн)

Оператор мобильной связи lifecell объявил об акции «Экстра 20 ГБ» для новых пользователей тарифных планов «Абослютная свобода», «Свобода», «Супер свобода», «3G+ Свобода», «Оптимальный смартфон». Подключившись до 31 января 2018 года, такие абоненты получат больше мобильного 3G-интернета ежемесячно в течение пяти месяцев.

Представители оператора отметили, что в его сети стремительно растет объем потребленного 3G дата-трафика. Так, во втором квартале 2017 года он почти втрое превысил объем 3G-трафика в аналогичном периоде 2016 года. Именно поэтому для своих новых абонентов отдельных тарифных планов lifecell предложил акцию, с которой они получают еще больше гигабайт мобильного Интернета (2 ГБ Интернет трафика и 2 ГБ для пользования сервисами YouTube, MEGOGO, OLL.TV, DIVAN.TV), которые предоставляются на каждые 30 дней на 5 периодов, при условии оплаты месячного пакета услуг. Таким образом абоненты смогут ежемесячно дополнительно использовать 4 ГБ трафика.

Активировать акцию «Экстра 20 Гб» можно в течение 30 дней с даты подключения к одному из вышеприведенных тарифных планов с 18.09.2017 до 31.01.2018, а использовать акционные гигабайты можно до 30.06.2018. Для новых абонентов подключение акции бесплатное и осуществляется по номеру 543333 или с помощью комбинации *433#вызов. Для существующих абонентов, или тех, кто мигрировал с другого тарифа на акционный, стоимость подключения составит 50 грн.

Напомним, что антимонопольный комитет Украины оштрафовал оператора мобильной связи lifecell на 19,5 млн грн за выдачу поминутной тарификации за посекундную.

Источник: lifecell