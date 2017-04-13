Украина совместно с Bitfury Group переведут госреестры на платформу блокчейн

Правительство Украины заключило партнёрское соглашение с компанией Bitfury Group с целью перевести многие государственные реестры на платформу блокчейн. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Валерий Вавилов. По его словам, это будет, пожалуй, крупнейший проект в своём роде. Bitfury Group имеет офисы в США и других странах.

В четверг правительство Украины и Bitfury Group должны подписать меморандум о сотрудничестве, заявил Вавилов. Он не смог рассказать о стоимости проекта, но заявил, что это будет крупнейшая правительственная блокчейн-сделка на текущий момент. По её условиям, в перспективе предстоит все правительственные электронные базы данных перевести на платформу блокчейн. Но сроки такого перевода он также не назвал.

«Безопасная государственная система, построенная на технологии блокчейн, поможет сэкономить миллиарды долларов и окажет значительное влияние на социальную сферу и экономику в глобальном масштабе благодаря прозрачности и высокому уровню контроля», — заявил Вавилов.

Реализация сделки Украины с Bitfury Group начнётся с небольшого пилотного проекта, который позволит внедрить блокчейн в национальную цифровую платформу. Первоначально на новую платформу будут переведены государственные реестры, социальные службы, органы обеспечения безопасности, сфера здравоохранения и энергетика, сообщил Вавилов. После завершения пилотного проекта платформа блокчейн будет распространена на все остальные государственные структуры, включая кибербезопасность.

«Это соглашение приведет к созданию совершенно новой экосистемы для государственных проектов, основанных на технологии блокчейн в Украине», — отметил глава Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины Александр Рыженко.

Некоторые другие страны также начали внедрение программ по переходу на платформу блокчейн, но они имеют меньшие масштабы и, как правило, охватывают один или два сектора, таких как землеустройство и недвижимость. Страны, которые начали внедрять программы блокчейн, включают Швецию, Эстонию и Грузию.

Для Bitfury Group это второй правительственный блокчейн-проект. В апреле прошлого года компания подписала соглашение с Грузией о запуске первого пилотного блокчейн-проекта в сфере землеустройства.

Источник: Reuters