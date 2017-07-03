«Укрзалізниця» начала онлайн продажу билетов на скоростной поезд в Польшу

«Укрзализныця» запустила онлайн продажу электронных билетов на международный скоростной поезд Интерсити+ № 705/706 Киев — Львов — Пшемысль. Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун. Отмечается, что для реализации данного проекта проведена значительная работа с польскими коллегами в сфере железнодорожного транспорта.

Через интернет билеты можно приобрести как в направлении Польши, так и в обратном направлении. Такой билет не надо обменивать в кассе, его достаточно предъявить при посадке на своем смартфоне или распечатав заранее.

Стоимость билета от Киева до Пшемысля составляет 615,77 грн для вагонов первого класса и 434,37 грн для вагонов второго класса. Поезд отправляет из Киева в 7:00 и пребывает по расписанию в пункт назначения в 13:27. Доехать в Пшемысль из Львова будет стоить 250,03 и 181,62 грн, соответственно, а отправление из Львова осуществляется в 12:17.

Заказать билеты онлайн на поезд + № 705/706 Киев — Львов — Пшемысль можно на официальном сайте «Укрзализныци».

Источник: Facebook