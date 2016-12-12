Visa и ПриватБанк запустили в Украине технологию Visa Token Service

Компания Visa и ПриватБанк объявили сегодня о запуске в Украине Visa Token Service – инновационной технологии, которая обеспечивает безопасную среду для развития инноваций в сфере электронной коммерции и мобильных платежей.

Visa Token Service заменяет конфиденциальную информацию о платежной карте на уникальный цифровой идентификатор – токен. Так как токены не содержат деталей платежного счета клиента, например, 16-значный номер карты, они могут безопасно храниться у онлайн торговцев или на мобильных устройствах, что делает электронную коммерцию и мобильные платежи еще более удобными. Для того чтобы воспользоваться новой услугой, держателю карты Visa необходим смартфон с функцией NFC («Near field communication» или «Ближняя бесконтактная связь»), работающий на операционной системе Android (версия 4.4 или выше).

«Более безопасная платежная среда открывает массу возможностей, при которых коммерция может принимать различные формы, а потребители могут совершать покупки в любом месте, с любого устройства, будучи уверенными в безопасности», – говорит Менди Лэмб, Генеральный менеджер Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы. – «Visa Token Service поможет сделать более безопасным шопинг в магазинах, в приложениях, а также онлайн. На данный момент украинцы совершают все больше покупок в Интернете, и цифры это подтверждают: рост количества транзакций в электронной коммерции составил 22% по состоянию на конец 3 квартала 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Количество онлайн-торговцев, принимающих безналичные платежи, увеличилось практически в 4 раза. Очевидно, потребителю нужен наиболее безопасный и бесперебойный опыт совершения покупок. И это именно то, что может обеспечить Visa Token Service».

«13 лет назад здесь, в Киеве, мы вместе с Visa одними из первых в мире сделали p2p денежный перевод, и это стало революцией на финансовом рынке всего мира. Сегодня благодаря инновационным платформам Visa и разработкам банка, тесному сотрудничеству наших компаний в сфере современных технологий, мы здесь, в Киеве, представляем уникальные сервисы, которые являются новой революцией для рынка. Разработанная два месяца назад на хакатоне в США командой ПриватБанк-Corezoid технология Share.CreditCard станет глобальным «перезапуском» денежных переводов, – отмечает заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Витязь. – ПриватБанк разработал бесконтактный электронный кошелек в 2013 году, теперь с запуском в Украине платформы Visa Token Service пользователи Приват24 первыми смогут удобно и безопасно бесконтактно расплачиваться с помощью смартфона за товары и услуги по всему миру с картами Visa и станут первыми в мире, кто сможет, в случае необходимости, дать доступ к своей карте родным, друзьям или партнерам вместо того, чтобы переводить деньги».

Отметим, что основными преимуществами Visa Token Service являются:

защита потребителя — токены заменяют 16-значный номер платежной карты на набор цифр – уникальный цифровой идентификатор. Он обеспечивает осуществление платежа и при этом не задействует конфиденциальную личную информацию карточного счета держателя.

кастомизированное использование — токены могут быть предназначены для определенных торгово-сервисных предприятий, мобильных устройств или видов покупок. Это новый уровень безопасности инновационных платежных решений.

удобство и экономическая эффективность — токен, привязанный к потерянному или украденному мобильному устройству, может быть моментально перевыпущен без необходимости менять номер счета или перевыпускать саму карту.

простота обработки — токены основаны на существующих стандартах ISO и поэтому могут процессироваться и перенаправляться торговцами, банками-эквайерами и банками-эмитентами точно так же, как и стандартные платежные карты.

Таким образом, Visa Token Service обеспечивает потребителям «бесшовный» опыт совершения покупок онлайн или с помощью мобильных устройств, при этом обеспечивая целостность платежных транзакций Visa.

Источник: Visa Token Service