10 культовых RPG для старых ПК

Ролевые игры далеко не всегда требовательны к железу даже сразу после выхода, а с годами они становятся доступны для все более простых компьютеров. В 2021 году на базовом ПК легко поиграть в Skyrim, который десять лет назад был головной болью многих геймеров. Ниже собрали классику RPG разных лет и направлений, чтобы вы могли выбрать себе проект по вкусу и запустить его даже на слабом ПК. Конечно же, в материал не попали все качественные ролевые игры, поэтому пишите свои любимые серии, франшизы или их части в комментариях.

The Elder Scrolls

Раз уж мы заговорили о Skyrim, то стоит начать с игр по «Свиткам». Проекты в мире The Elder Scrolls выходят с 1994 года, поэтому рекомендовать все игры не будем — многие морально устарели и не зайдут даже с учетом ностальгии и моды на ретро.

Для совсем слабого компьютера рекомендуем The Elder Scrolls III: Morrowind и The Elder Scrolls IV: Oblivion. Графика тут все еще приятная и не вызовет кровотечение глаз, а миры огромные даже по сегодняшним меркам. Естественно, имеется и эпический сюжет, тонна квестов, живое окружение и десятки тысяч строк диалогов. Обладателям чуть более резвых старых ПК повезет еще больше, ведь они без проблем запустят The Elder Scrolls V: Skyrim — одну из лучших ролевых игр в истории индустрии.

Фанаты RPG узнали о поляках из CD Projekt RED еще в 2007 году, когда вышла их первая игра о ведьмаке Геральте The Witcher. Это уже потом мир откроет для себя третью часть, которая станет своеобразной попсовой классикой, но если хочется более классической RPG, а компьютер не позволяет запустить что-то поновее, то обратите внимание на первую часть.

The Witcher любят за неплохую графику, множество квестов, проработанную ролевую систему, боевку, общение с NPC, исследование мира и сотни прямых отсылок к произведениям Анджея Сапковского. Любителям книг понравится и сюжет, ведь события игры происходят после окончания основной истории и никак не портят первоисточник.

Свои знаковые RPG есть и для любителей постапокалипсиса. Например, серия Fallout о столетиях после ядерной войны в США, где выжившие в бункерах люди строят новый мир на радиоактивных пустошах. Игры этой франшизы выделяются большой свободой действий, поэтому геймер может делать буквально что и где угодно. Конечно же, завезли и сюжеты, но чаще игрокам больше нравится исследовать мир, разговаривать с многочисленными NPC, а в последних частях даже стрелять.

Для самых старых ПК есть изометричные Fallout и Fallout 2. Для компьютеров поновее доступны Fallout 3 и Fallout: New Vegas с адекватной графикой и упором на шутерную составляющую. А если постараться, то на слабом ПК можно запустить и Fallout 4 2015 года.

Последняя третья часть франшизы Diablo вышла в 2012 году и хотя обновлялась визуально, все равно легко пойдет на старом компьютере. А если хочется еще более древней, но проверенной ролевой классики, то есть Diablo и Diablo 2 с различными официальными дополнениями. Обе игры отлично проходятся и в 2021, а по сложности, проработке мира, квестам, экипировке, прокачке и сюжету они не уступают многим современным RPG.

В конце года выйдет ремастер второй части под названием Diablo II: Resurrected c полноценным импортом сохранений из оригинальной игры, обновленной графикой, осовремененным геймплееми прочими доработками. Для поклонников ретро сделали переход на старую графику в реальном времени, но даже новая картинка максимально атмосферна и вызывает приступ ностальгии. Требования к железу у Diablo II: Resurrected достаточно скромные, поэтому игра должна пойти на относительно старом ПК.

Если нравится Diablo, но хочется чего-то в другом сеттинге, то есть Titan Quest. Игра 2006 года отлично себя чувствует и в 2021, а четыре года назад для нее выходило крупное сюжетное дополнение Titan Quest: Ragnarök, а в 2019 году вышло Titan Quest: Atlantis. При этом проект не требователен к железу и запускается почти на любом древнем компьютере или ноутбуке.

Изначально Titan Quest был диаблоидом в мире Древней Греции, но там есть и Древний Египет, Древний Восток, а еще добавилась Скандинавия и в последнем дополнении мифическая Атлантида.

Star Wars: Knights of the Old Republic

В нашу подборку культовых RPG для старых ПК не могли не войти обе части Star Wars: Knights of the Old Republic. Играм почти 20 лет, а они все еще привлекают любителей ролевых игр, их перепроходят, на них пишут гайды и даже успешно стримят на YouTube и Twitch.

Star Wars: Knights of the Old Republic и Star Wars: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords выделяются отличным сюжетом с неожиданными поворотами, проработанной и увлекательной боевой системой, серьезными ролевыми элементами, разнообразными заданиями, атмосферным миром и обилием занимательных персонажей, с которыми можно вести полноценные беседы. На популярность игр влияет и большая фанатская база вселенной «Звездных воин», поэтому к старому поколению геймеров присоединяется фанатеющее от ретро новое поколение.

Neverwinter Nights

Для приобщения к полноценной ролевой системе рекомендуем обратить внимание на Neverwinter Nights и Neverwinter Nights 2. Обе части основаны на настольной игре Dungeons & Dragons и системе бросания кубиков. Правда, тут они как бы виртуальные, но тоже влияют на все. Игры также выделяются скрупулезным выбором персонажа и его класса, истории происхождения, детальными квестами, сложной прокачкой и всеми остальными важными, и не очень, аспектами любой RPG.

Neverwinter Nights вышла в 2002, поэтому легко запускается на старом ПК. Вторую выпустили в 2006 году, что тоже делает ее доступной для игры почти на всем. Среди фанатов первая часть считается лучше, ведь разрабатывалась еще BioWare, а вторую делали ребята из Obsidian Entertainment. Эти тоже знаю толк в ролевых играх, поэтому обе давно считаются классикой жанра и одними из лучших проектов по «Подземельям и Драконам».

В 2016 году Obsidian Entertainment выпустили Tyranny — дань моде на старые RPG с изометрическим видом, ретро-графикой и проработанной ролевой системой. Создатели вложили в игру весь свой опыт и сделали, пожалуй, одну из лучших современных ролевок.

Tyranny привлекает глубоким сюжетом, затягивающей боевой системой с тактической паузой и привычным для жанра масштабным влиянием геймера на окружающий его мир. Игрок представляет силы Зла и помогает местному тирану укрепить его жестокое правление.

Эту игру 2014 года сложно назвать достойной классикой ролевых игр, но она однозначно заслуживает внимания. Тем более если у вас древний ПК и хочется поиграть не только в RPG, но и пропустить через себя много неприличного юмора.

South Park: The Stick of Truth немного ушла от привычной ролевой системы и больше похожа на безумную смесь jRPG и серии Heroes of Might and Magic. Игру помогали создавать авторы оригинального шоу South Park, поэтому готовьтесь хорошо посмеяться, увидеть тонны острых отсылок к современной культуре, а иногда даже краснеть и возмущаться от зашкаливающего сортирного юмора. Рекомендуется к прохождению всем фанатам сериала.

Disco Elysium вышла в 2019 году и буквально сразу окружила себя толпой фанатов, скандалами и многочисленными премиями. Игру признали лучшей RPG года на The Game Awards, а многие авторитетные издания назвали ее не только игрой года, но и десятилетия.

Disco Elysium — RPG, но с необычной ролевой системой. Оружия здесь нет, а весь игровой процесс завязан на диалогах. Прокачка есть, но специфическая и в духе сюжета о полицейском алкоголике в альтернативном, фантастическом и атмосферном мире Элизиума. Графика рисованная и добавляет проекту стиля, но совершенно не требовательна к железу, поэтому запустится и на старом ПК.