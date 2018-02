По данным Metacritic, Black Panther – самый высокооцененный критиками фильм Marvel Cinematic Universe, обогнавший даже первый Iron Man, начавший всю эту супергеройскую вакханалию десять лет (уже 10 лет!) назад. При этом оценки зрителей на IMDb, наоборот, не очень высокие. Обычно с фильмами по комиксам все наоборот: критики воротят нос, а зрители выставляют высокие оценки. Давайте разбираться, что не так с Black Panther.

Black Panther / «Черная Пантера» Жанр фильм по комиксам

Режиссер Райан Куглер

В ролях Чедвик Боузман (Т’Чалла / Черная Пантера), Майкл Б. Джордан (Эрик Стивенс / Киллмонгер), Люпита Нионго (Накия), Данай Гурира (Окойя), Мартин Фримен (Эверетт Росс), Дэниел Калуя (В’Каби), Анджела Бассетт (Рамонда), Форест Уитакер (Зури), Энди Серкис (Улисс Кло) и др.

Студии Marvel Studios, Walt Disney

Год выпуска 2018

Сайты IMDb

И начнем с того, что заявление некоторых критиков и зрителей о том, что Black Panther это первый фильм с черным супергероем – откровенный бред. А как же трилогия Blade (1998), Blade II (2002) и Blade: Trinity (2004) с Уэсли Снайпсом про одноименного персонажа Marvel Comics? Как же действительно оригинальный и не похожий на другие супергеройские фильмы Hancock (2008) с Уиллом Смитом и Шарлиз Терон? Catwoman (2004) с Хэлли Берри? Пронизанный субкультурой Гарлема Luke Cage от Netflix, в конце концов? И это уже не говоря о малоизвестных фильмах начала 90-х: The Meteor Man (1993), Blankman (1994), Spawn (1997) и Steel (1997). В последнем, с треском провалившимся в прокате, главную роль сыграл, между прочим, сам великий и ужасный Шакил О`Нил! То есть Black Panther – даже не первый фильм с черным героем Marvel и даже не первая инсталляция такого рода в Marvel Cinematic Universe.

Впервые мы встречаемся с главным героем фильма, принцем Т’Чалла, воплощением Черной Пантеры, во время событий Captain America: Civil War. Потеряв отца, он должен стать королем скрытой в сердце Африки высокотехнологической страны Ваканды, но вначале принцу предстоит пройти ритуальный бой с другими претендентами. Естественно, окажется, что не все так просто, и Т’Чалле придется расплачиваться за грехи своих предков и решать, как его изолированной от мира стране развиваться в будущем.

На самом деле сюжетная составляющая Black Panther – это, пожалуй, самое слабое место фильма. Здесь за красивыми декорациями и под многими слоями CG скрывается достаточно банальная история, которую мы уже много раз видели. По большому счету, перед нами та же самая Star Wars со своим «Люк, я твой отец!» и прочими штампами.

А вот что в Black Panther однозначно хорошо – так это Ваканда и ее жители. Дизайнерам и художникам удалось органично вплести высокие технологии в традиционный уклад жизни африканских племен, построить футуристического вида небоскребы, лаборатории, транспортные средства, летательные аппараты, которые в то же время полностью соответствуют африканской фольклористике, используют народные орнаменты и атрибуты в оформлении. Чего стоят только необычайно яркие, очень красивые и самобытные костюмы в африканском стиле, или сочетание традиционных украшений, в том числе очень экзотических, с деловыми костюмами и вечерними платьями. Да и с оружием и броней здесь все просто отлично, начиная от щитов, копий и мечей из вибраниума, заканчивая формой королевской гвардии Дора Миладже и боевыми носорогами, закованными во все тот же вездесущий в Ваканде металл. Black Panther однозначно самый яркий и красивый из супергеройских фильмов Marvel/Disney.

Повезло картине и с актерским составом, который, в полном соответствии со спецификой сеттинга, в основном черный. Причем выделить хочется даже не Чедвика Боузмана, сыгравшего главную роль, а окружающих его актеров. Хороша Люпита Нионго (12 Years a Slave, Queen of Katwe, Star Wars: The Force Awakens, Star Wars: The Last Jedi) в роли телохранительницы и любовницы короля и Данай Гурира (Мишонн из The Walking Dead) как командир Дора Миладже. Хороша Лититиа Райт (Ready Player One, Humans), как Шури, сестра Черной пантеры и главный источник шуток в фильме. Хороша Анджела Бассетт (What’s Love Got to Do with It, The Rosa Parks Story) в роли матери короля. Вообще, все женские персонажи в Black Panther получились на редкость сильными и целостными.

Впрочем, и мужская часть актерского ансамбля не подкачала, особенно это касается исполнителей роли злодеев. Майкл Б. Джордан, уже работавший с режиссером картины Райаном Куглером над Creed, отлично справился с ролью противника Черной пантеры, которого на самом деле сложно назвать злодеем, скорее человеком с обостренным чувством справедливости и иными понятиями о правильном и неправильном. Ну и, бесспорно, хорош второй злодей картины – Улисс Кло в блистательном исполнении Энди Серкис. Кажется, Серкису пора переключаться с ролей обезьян и чудовищ на роли злодеев-людей, у него просто отлично выходит. Одним словом, наконец-то в фильмы Marvel Cinematic Universe завезли действительно харизматичных злодеев (Йонду Удонта не в счет, он и не злодей вовсе).

Все хорошо в Black Panther и с постановкой драк и action сцен. Боевые африканские танцы и погони с использованием высокотехнологических средств присутствия выглядят действительно стильно. Ну а Шури радует разнообразными технологическими примочками в духе Q из агента 007, не забывая при этом подколоть другие киносерии. К компьютерной графике претензий нет, хотя отсутствующая рука Улисса Кло порой и выглядела не совсем естественно.

В целом, Black Panther – достаточно стандартный для Marvel/Disney фильм по комиксам, что же рассмотрели в нем западные критики? Да, бесспорно, это первый супергеройский фильм с преимущественно чернокожим актерским составом. Да, показанная в нем футуристическая Африка – это важно для жителей африканского континента, и возможно, мифическая Ваканда поможет кому-то из африканских стартаперов и инженеров поверить в себя и изменить что-то в своей стране. Да, показанная в картине жизнь в мире будущего, неразрывно связанная с многовековыми традициями – это Утопия, в которую хочется верить. Но повторяемый через каждые несколько строк рефрен «пока миллиарды наших черных братьев по всему миру страдают» несколько нивелирует в целом правильный посыл фильма, переводя его в разряд прямолинейной пропаганды. И даже принятое Т’Чаллой в конце фильме решение и его выступление в ООН (первая сцена после титров), в которой король Ваканды говорит очень правильные слова, выглядит несколько натянуто и пафосно.

Так что оставим оценки западных критиков западным критикам, у них свои резоны. Black Panther – хорошее, качественное супергеройское кино, но это точно не лучший фильм в истории Marvel Cinematic Universe. Здесь великолепные костюмы и запоминающийся дизайн локаций, отличные актеры, харизматичные злодеи, хорошо поставленные драки и шикарный саундтрек. Может быть, это чуть затянутое кино, но однозначно хорошее. Наверняка вы не пожалеете о потраченном на его просмотр времени.