Iron Danger: тактика боя со временем





Iron Danger позиционируется как проект заведомо нестандартный, представляя собой оригинальную комбинацию из пошаговых стратегий, ориентированных на сражения, наподобие знаменитой XCOM, и классических изометрических ролевых игр, с перенесением всего действа в условно-реальное время. Как раз с этим последним связана и основная изюминка игры: здесь его неумолимый ход можно и нужно обращать вспять, постоянно передвигаясь на несколько секунд вперёд или назад в стремлении рассчитать оптимальную тактику поведения персонажей в бою. Идея не то чтобы совсем уже новая: ещё в адвенчуре KGB от Cryo 1992 года выпуска нужно было следить за происходящими в реальном времени событиями – и периодически возвращаться назад, корректируя свои поступки после знакомства с их последствиями. В ролевой тактической игре такой механизм работает куда более тонко, открывая для игрока богатые возможности по части ювелирного применения различных боевых приёмов – и сводя на нет функции «быстрого сохранения» и «быстрой загрузки», часто, но не совсем официально используемые для получения желаемого результата. В Iron Danger подобное «читерство» не просто узаконено, но и положено в основу игрового процесса, – вышло всё в итоге очень даже интересно.

Iron Danger Жанр Тактика / RPG

Платформы Windows

Разработчик Action Squad Studios

Издатель Daedalic Entertainment

Сайт

Steam

Если немецкую Daedalic Entertainment никому представлять не нужно, то Action Squad Studios из Хельсинки – компания молодая, и перед нами – её дебютный проект; при этом в составе команды числятся опытные ветераны индустрии, работавшие, кроме прочего, над созданием Angry Birds, Quantum Break и игр во вселенной Warhammer 40,000. В Iron Danger авторы решили прежде всего отдать должное мифам и эпосу своей родины: события игры разворачиваются в мире пусть и средневеково-фантазийном, и даже с некоторым не самым слабым налётом «стимпанка», но вполне напоминающим своими лесами, озёрами и болотами Финляндию, да и столичный город тут так и называется – Калевала. Понятно, что застать в здешних местах идиллию мирной жизни в единстве с природой у нас не получится: как раз к началу этой истории с далёкого севера на эти земли устремляется грозная армия под предводительством ведьмы-королевы Лоухи. Враги именуются просто – «северяне»; многие из них закованы в массивные стальные доспехи, а некоторые так и вовсе посажены в гигантские ходячие машины из металла, вызывающие в памяти совсем другую оперу в лице вселенной Battletech.

Героиню нашу зовут Кипуна: обычная деревенская девушка, она и думать не думала ни о каких сражениях и тем более о спасении мира, но, убегая от нападения северян, полностью уничтоживших её родную деревню, неожиданно провалилась в пещеру, оказавшуюся чем-то вроде заброшенного храма давно забытых богов, – и при этом угодила прямо на остриё какой-то колонны, которое застряло осколком у неё в груди. Вместо того, чтобы умереть от несовместимой с жизнью раны, Кипуна ощутила в себе необыкновенные магические способности, – и теперь, ведомая то голосами и видениями тех самых божественных сил, то приказаниями вождей из совета Калевалы, также весьма заинтересовавшихся её новыми талантами, она будет путешествовать по миру в поисках других подобных осколков – и попутно сражаться с чудовищами и северянами, пытающимися ей в этом помешать. В большинстве миссий, на которые – в виде глав и их частей – строго разделён игровой процесс, Кипуну будет сопровождать кто-то из спутников: поначалу соратник только один, дюжий кузнец по имени Топи с огромным боевым молотом, но позднее к нам присоединятся ещё двое персонажей. Выбирать, с кем именно идти на очередное задание, не дадут: положенный для каждого такого случая напарник заранее предписан сценарием, да и хрупкая девушка всё равно оказывается куда более могущественным бойцом, чем её друзья-мужчины, ибо с разнообразием и мощью магических заклинаний, к тому же ещё и прибавляющих в числе с каждым найденным осколком, никакой банальный лук или молот сравниться не могут.

Перспектива отображения в Iron Danger – стратегическая, под изометрию, но с возможностью приближать, вращать и наклонять камеру; за эти действия отвечает мышь с зажатой правой кнопкой: несколько непривычно и не очень-то удобно, однако колёсико манипулятора специально приспособлено тут под управление той самой шкалой времени. Если в обычном режиме оба наших персонажа вместе передвигаются в реальном времени по щелчку левой кнопки в направлении курсора, то при повороте колёсика или нажатии «пробела» действие переходит в режим альтернативный – собственно, пошагово-боевой, – так называемый «транс» (он же активируется автоматически при начале сражения – как по нашему собственному желанию, так и при попадании в поле зрения противника).

По умолчанию герои передвигаются бегом: при желании подобраться к врагу незаметно можно нажать клавишу «S»; рядом с напоминающим об этом значком с изображением сапога по центру в нижней части экрана располагается весь остальной арсенал возможностей Кипуны или её текущего соратника (за переключение между персонажами отвечает «Tab»). Все они дублируются и цифрами или буквами с клавиатуры – за исключением подбираемых предметов, которые также можно использовать в любой момент: от гранат или бочек с горючим для швыряния в неприятелей до ягод, хлеба и рыбы, позволяющих восполнить убывший запас здоровья. Шкала этого последнего вместе с именами персонажей отображается в левом нижнем углу; в противоположном, верхнем правом красуется мини-карта и значки для вызова дневника и главного меню. Первый можно открыть также нажатием «J» или «M»: основная польза от него заключается в отображении схемы локации текущего уровня с обозначением на ней как искомой цели, так и находящихся неподалёку противников; здесь же можно полюбоваться глобальной картой всего мира и перечнем встреченных уже персонажей, как дружественных, так и не очень (и то, и другое реализовано весьма симпатично и познавательно, но никакой пользы для прохождения не представляет, в отличие от экрана с задачами миссии).

Самая необычная – и, откровенно говоря, не слишком приятная – особенность здешнего главного меню заключается в отсутствии возможности сохранить игру: сохранение происходит исключительно автоматически в промежутках между частями глав, так что пункты «Загрузка» и «Уровень заново» оказываются практически идентичными по функциональности. Да, конечно, авторы с самого начала намеревались избавить игрока от использования кнопок быстрой загрузки и сохранения, вводя вместо этого свой фирменный способ управления временем, – однако некоторые миссии тут весьма масштабные, и если вдруг понадобится отлучиться, то выйти из игры на середине её прохождения с возможностью продолжить с того же места просто не получится. То же самое касается и ситуаций, когда избранная игроком тактика оказывается слишком уж неэффективной: вернуться назад во времени можно лишь на несколько секунд, и если фатальное решение было принято ранее, то единственным выходом остаётся переигрывать всю главу. Что в некоторой степени делает Iron Danger более похожей не на ролевую игру (несмотря на то что герои набираются опыта, а после завершения миссии мы часто можем выбрать новую способность персонажа или повысить уже имеющуюся), а на головоломку, в которой требуется методом проб и ошибок подобрать оптимальное решение боевой тактической задачи, используя при этом элементы окружающей среды и комбинируя различные умения, доступные Кипуне и кому-то из её спутников.

Надо сказать, что реализован этот центральный для игры элемент очень даже увлекательным образом. Обратите только внимание, что в режиме «транса», в отличие от обычного, каждый персонаж перемещается и выполняет действия по отдельности, причём после отдачи команды сразу приступает к её исполнению, тогда как второй, если ему не поступило никаких распоряжений, просто остаётся стоять на месте, часто оказываясь лёгкой добычей для врага. Трудно сказать, почему, но тонкость интерфейса, позволяющая спасти второго из героев, даже не упоминается в режиме обучения, лишь изредка мелькая на одном из экранов загрузки (впрочем, авторы свою ошибку признали и обещали исправить её в первом же патче): управлять поочерёдно на том же ходу и Кипуной, и кем-то из её соратников лучше всего с зажатой клавишей Shift, – в этом случае ход не завершится, и можно будет отдать приказы другому из героев. Успех в сражении во многом зависит от их взаимодействия: так, один из персонажей может покормить или полечить не только себя, но и товарища; героиня способна, например, зачаровать оружие напарника, увеличив наносимый им урон; или же, скажем, в то время, как наша волшебница нацелила на кого-то из стана врага свои огненные чары, её спутник может метнуть в направлении неприятеля бочку с маслом, тем самым позволяя огню распространиться на куда большую территорию и вызвать значительно более масштабные повреждения у попавших в пламя противников. Используются для успешного боя и различные элементы ландшафта: к примеру, на врага можно свалить дерево, или же загнать его в ловушку и затем медленно расстреливать с безопасного расстояния (особенно хорошо эта тактика подходит к гигантским вражеским особям), – ну и так далее.

Разумеется, при всём при этом в нашем распоряжении оказывается ещё и такой туз в рукаве, какого нет ни у одного из врагов при всей их мощи и многочисленности: то самое управление временем. Шкала из четырнадцати делений, именуемых тут «ударами сердца», отображается в режиме «транса» в самой нижней части экрана; за перемещение влево (то есть, в прошлое) и вправо (соответственно, в будущее) отвечает колёсико мыши. Как уже говорилось, слишком уж «далеко» таким образом переместиться не получится, но вот скоординировать своё поведение в зависимости от результата броска гранаты или выстрела лучника – запросто. Мало что может быть приятнее возможности, увидев то самое место, куда падает бомба (и часто – погибнув в результате её взрыва), вернуться назад и подвинуть своего персонажа на шаг вбок, тем самым счастливо избежав попадания вражеского снаряда! В свою очередь, и результаты своего собственного огня можно и нужно корректировать, – тем более, что многие наши действия отнимают сразу два или три «удара сердца» или деления шкалы, за каковой промежуток времени неприятель – часто превосходящий нас в скорости и численности – успевает переместиться, а то и догнать и нанести удар первым.

Если собственно сражения в Iron Danger увлекают богатством тактических возможностей и обилием доступных приёмов, то сюжетно-стратегическая часть особой оригинальностью не блещет. Практически все семь здешних глав выстроены по одному и тому же сценарию: после беседы или сценки на тему продвижения далее по сюжету следует посещение обширной локации и поиск входа в расположенный на ней храм, затем Кипуне и её спутнику предстоит проникнуть внутрь этого последнего, чьи коридоры непременно кишат враждебно настроенными обитателями, отыскать и позаимствовать очередной осколок, погрузиться в сон на тему использования новой школы магии, – ну а после этого проделать весь обратный путь до своей штаб-квартиры, в роли которой здесь выступает одномачтовое парусное судно под название «Кипрей». Такая схема повторяется пять или шесть раз подряд, – хотя авторы всё же постарались сделать уровни как можно более разнообразными в плане именно тактики. Скажем, из врагов нам могут попадаться не только северяне, но и огромные рыбы или нежить; на одном из уровней, чтобы подобраться к храму с осколком, необходимо сначала уничтожить несколько деревьев (что окажется очень даже непросто сделать); изредка мы можем отвлекаться на выполнение побочных просьб своих соратников, – и так далее. Временами героиня даже сама получит возможность поуправлять гигантской ходячей машиной, способной сокрушить всё на своём пути.

На прохождение семи глав игры уходит никак не менее 15 часов, а то и более, учитывая все возможные возвраты назад во времени и неизбежные переигрывания уровней из-за отсутствия возможности сохраниться, когда выбранная тактика не приводит к успеху, а запасы пищи для восполнения здоровья исчерпываются. Кстати сказать, официально игра называется просто Iron Danger, однако мелькающий в титрах подзаголовок Shard of Time и открытый финал прозрачно намекают на возможное грядущее продолжение. В качестве вердикта следует сказать, что затея с управлением шкалой времени вышла действительно интересной и увлекательной в плане игрового процесса, – из недостатков стоит упомянуть разве что отмеченную нехватку сохранений (хотя бы автоматических, при выходе в систему посередине миссии) и некоторое отсутствие оптимизации, в том числе и в отношении стоимости, которая вполне могла бы быть и пониже.