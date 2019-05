Legion Y530 — обзор игрового ноутбука Lenovo

В последнее время к нам все чаще попадали игровые ноутбуки с очень «увесистыми» ценниками, но и с серьезными комплектациями. К сожалению, не каждый может потратить две-три тысячи долларов на компьютер, но это не означает, что поиграть на ноутбуке будет настолько дорого. Рынок игровых компьютеров способен предоставить варианты, цена которых будет даже ниже стоимости некоторых флагманских смартфонов. В этот раз к нам попал именно такой ноутбук — Lenovo Legion Y530 — и сегодня мы познакомимся с его возможностями.

Комплектация и первые впечатления

Поставка ноутбука крайне проста: в квадратной коробке есть только сам компьютер, блок питания и коннектор для подключения второго накопителя. Невысокая цена не предусматривает ни чехла, ни мыши, ни других аксессуаров. Тем пользователям, которые планируют часто перемещаться с ноутбуком, пригодится рюкзак побольше, ведь из-за нескромных габаритов он поместится далеко не в каждую сумку. Все остальные бонусы, которые бывают в коробках с игровыми лептопами, в данном случае уже не так принципиальны.

Любителей увлекательного анбоксинга тут практически нечем удивить. Зато чем Legion может сразу порадовать, это размещением большинства портов на тыльной стороне, что позволяет не занимать рабочее пространство рядом с ноутбуком, когда нужно подключить много внешних устройств. Так поступают далеко не все производители и такой шаг в дизайне ноутбука лично мне очень нравится.

Дизайн и удобство использования

Выглядит Lenovo Legion совершенно не как игровой ноутбук. Дизайн сдержанный и очень лаконичный. Такая внешность больше характерна для обычных офисных ноутбуков или рабочих станций, но никак не игровых систем. Есть только черный корпус, покрытый шероховатым пластиком снаружи, и софт-тач на верхней части топкейса вокруг клавиатуры. При этом крепление дисплея глянцевое. Подсветки корпуса нет, как и агрессивных линий или выступов, которые присущи игровым устройствам. Единственное «украшение» в оформлении ноутбука — надпись Legion на крышке экрана, где есть простая белая подсветка с логотипом линейки.

Габариты «Легиона» скромными не назвать. Сам корпус может и не самый большой (365×260 мм), но толщина 24,2 мм сегодня уже никак не сочетается с понятием компактности. Стартовый вес — 2,3 кг, который слегка увеличится с установкой второго накопителя. В рюкзаке эта цифра тоже дополнится блоком питания. Поэтому «легкой жизни» с таким ноутбуком ожидать не стоит. С другой стороны, перед нами все же 15-дюймовый лептоп с возможностью установки пары накопителей, которые можно самостоятельно менять, как и оперативную память.

Сборка не подвела. Зазоров между крышками практически нет, корпус почти не прогибается, а при переноске нет скрипов. Правда, на дисплей давить не стоит, там все же поддержки не много. К слову, при необходимости экран можно развернуть на 180°, а открывается он одной рукой. На нижней крышке есть две длинные резиновые ножки, которые очень хорошо сопротивляются скольжению.

Для внешних устройств и коммуникаций на корпусе есть практически все необходимое. По бокам размещены по одному разъему USB-A (3.1), а слева еще и комбинированный 3,5 мм Jack для гарнитуры. Все остальное находится на тыльной грани: USB-C (3.1), Mini DisplayPort (1,4), USB-A (3.1), HDMI, Ethernet, порт для зарядки и замок Kensington. Все они подписаны и наклонив крышку можно найти нужный, но это не совсем удобно. Это, так сказать, обратная сторона такого размещения. Зато есть практически все необходимое, кроме слота для карты памяти.

В работе с ноутбуком нет особых неожиданностей. В моем случае, из-за толщины топкейса, может быть не очень удобно долго играть, ведь кисть оказывается не в лучшей позиции и может появиться дискомфорт. Зато, как уже упоминалось, размещение портов является очень удобным и позволяет подключенным проводам не мешать по бокам. Таким образом освобождается довольно много рабочего пространства перед пользователем, а провода не мешают во время игр или обычной работы. Это сразу оценят те пользователи, которые пользуются вторым монитором, подключаются к Сети проводом, часто используют внешние накопители и прочее.

Дисплей

Попавшая к нам модель Lenovo Legion из линейки 15-дюймовых ноутбуков. Рамки вокруг дисплея сравнительно небольшие, что довольно аккуратно выглядит. Y530 — самая дешевая игровая линейка и все модели в ней получают дисплеи с разрешением Full HD и частотой обновления 60 Гц. Опций с сенсорными дисплеями нет. Для базового игрового ноутбука такое разрешение — хороший выбор, ведь он не потребует лишних ресурсов, да и неплохо смотрится с такой диагональю.

Даже в базовой комплектации теперь устанавливают IPS-матрицы, способные обеспечить хорошую картинку и отличные углы обзора. Калибровка не самая точная, кривая гаммы слегка отклоняется от эталона, но в пользовании это не сильно заметно. На скорость реакции я тоже не жаловался. Играть, браузить в Сети, смотреть фильмы — с такой матрицей картинка приятно выглядит, особенно с учетом стоимости компьютера.

Заявленный уровень подсветки 250 кд/м2, и наши замеры показали практически такой же результат (не хватило 6 нит). Минимальный уровень практически выключает экран, а на следующем шаге яркости набралось 24 кд/м2, что позволит комфортно работать даже ночью без света. Автоматической регулировки уровня подсветки нет. Покрытие экранов всегда матовое, что тоже помогает бороться с бликами.

Клавиатура, тачпад, мультимедиа

Большая часть топкейса отведена клавиатуре со слегка необычным NUM-блоком, который немного укоротили в пользу больших «стрелочек». Сама же клавиатура типична для ноутбуков Lenovo, где низ каждой клавиши слегка закруглен. При этом механизм тихий и требует ровно столько усилий, сколько нужно чтобы избегать случайных нажатий. Есть и подсветка, но она простая белая. Со слепой печатью проблем не возникло, но к расположению клавиш NUM-блока придется привыкать.

Тачпад расположен под пробелом. Он небольшой и с ним в комплекте есть две клавиши. Покрытие пластиковое, но это не мешает сенсору правильно реагировать на касания и жесты. Для обычной работы такого манипулятора хватит, но для игр все равно понадобится мышь.

Динамики смотрят прямо на пользователя с фронтального торца. Качество звука слегка разочарует, и хотя на корпусе есть логотип audio by Harman, но музыка воспроизводится совершенно не так, как хотелось бы. Правда, если смотреть фильм или просто видео в интернете, динамиков будет достаточно. Для музыки и игр все же придется воспользоваться гарнитурой или наушниками.

Размещение веб-камеры можно только поругать. Опыт компании Dell мог пригодиться, чтобы избежать подобного. Камера находится под экраном. Мало того, что она «смотрит» снизу вверх, так еще и если начать печатать во время разговора, часть картинки будет занята руками. Качество изображение типичное для ноутбучных камер. Зато микрофоны стараются улавливать только голос и не пропускать ни звуки от клавиатуры, ни окружающий шум.

Производительность и ПО

Комплектации для недорогих игровых ноутбуков вряд ли очаруют требовательных игроков, зато не разорят новичков. Наша версия стоит немного меньше тысячи долларов и включает в себя четырехъядерный/восьмипоточный Intel Core i5-8300H с интегрированной графикой UHD Graphics 630, которой помогает NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 ГБ). Оперативной памяти есть 8 ГБ DDR4, которые можно дополнить или вовсе поменять на более емкие планки. Для пользовательских данных есть PCIe-накопитель емкостью 256 ГБ, который можно дополнить жестким диском или SSD. Для коммуникации предусмотрены Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 и RJ-45.

В результатах тестов хочется отдельно отметить только накопитель, скорость которого значительно выше, чем лично я ожидал. Все остальные показатели вполне типичны, как для подобного ноутбука. С уверенностью можно сказать, что базовой комплектации с лихвой хватит для обычных бытовых и офисных задач, на случай, если ноутбука с интегрированной графикой не достаточно и нужна возможность апгрейда памяти. Тем более, благодаря сдержанному дизайну линейки Legion, такой лептоп хорошо впишется, например, в офис.

Само собой, более показательными станут игровые бенчмарки. Для такой комплектации высокие настройки графики в требовательных хитах будут роскошью, которая серьезно ударит по количеству FPS. Так, чтобы внутриигровой тест Shadow of the Tomb Raider показал «зеленые» 47 кадров, пришлось опуститься до низких настроек качества изображения, тогда как средние показывали всего 39. Бенчмарк Far Cry 5 при уровне качества Normal продемонстрировал в среднем 48 кадров, в Dirt Rally вышло 79, а при графике High в F1 2018 получилось 78. Средние настройки графики PUBG позволят поиграть при 60-70 кадрах, а в CS:GO можно оставить High и играть при стабильных 120-140 кадрах. Автоматический подбор настроек в GTA V, где значения будут между средними и высокими, покажут в среднем 93 FPS. Так что поиграть с определенным комфортом и не самыми скучными настройками графики (в зависимости от игры, конечно) все же получится.

Охлаждением занимаются два большие куллера. Как это обычно бывает, прорези для вентиляции есть по боками и сзади. Вместе с этим нижняя часть лептопа частично прикрыта сеткой, которая приоткрывает вентиляторы, тем самым дает дополнительный приток свежего воздуха для охлаждения. Правда, и пыли подтягивать СО будет больше, а значит, чистку придется проводить почаще.

От троттлинга это, к сожалению, не спасает. В тесте стабильности системы все время наблюдались скачки в пределах 10-30%. Но в играх я преимущественно видел стабильные показатели кадров. Пусть температура датчиков показывает 60°C даже без нагрузки, корпус при этом остается довольно прохладным. При этом охлаждение старается тихо себя вести без необходимости. Но стоит запустить игру, как температура подскочит до 90°C и значительно вырастет уровень шума. Под руками жарко не станет, но в области центра клавиатуры тепло будет хорошо ощущаться.

Windows 10 дополняется парой фирменных утилит — Lenovo Vantage и Lenovo Nerve Center — которые помогут с управлением отдельными функциями ноутбука. Первая утилита также будет полезна для диагностики проблем и установки обновлений.

Автономность

Что всегда плохо удается игровым ноутбукам, это долго оставаться без розетки. Батарея емкостью 57 Вт•ч помогла «Легиону» протянуть 2 часа 50 минут в тесте автономности PCMark 8. При обычной офисной работе теряется около 20-25% заряда в час, а просмотр двухчасового фильма оставит батарею без 45% запаса энергии. Такие результаты можно считать неплохими, как для этой категории лептопа.

135-ваттный блок питания увеличит вес рюкзака на полкилограмма. Он будет практически необходим для игр, ведь под нагрузкой аккумулятор разряжается меньше часа. А на полную зарядку батареи от БП потребуется чуть меньше двух часов.