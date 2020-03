Metro Redux: правильный порт

Мало-помалу гибридная консоль от Nintendo обзаводится “невозможными” портами со старших платформ — вслед за такими тяжеловесами как Doom, The Witcher 3: Wild Hunt, Wolfenstein II: The New Colossus, Skyrim и Alien: Isolation на Switch вышла дилогия Metro Redux.

Metro Redux Жанр FPS

Платформа Nintendo Switch

Разработчик 4A Games

Издатель Deep Silver

Сайт

Должен признаться, Nintendo Switch не перестает меня удивлять. Консоль, которая изначально воспринималась как платформа для незатейливых инди-игр и эксклюзивов от Nintendo, за последние годы добавила в свою библиотеку многие главные мультиплатформенные игры уходящего поколения и несколько знаковых тайтлов от Sony впридачу. В феврале к этому списку добавился ремастер первых двух частей Metro, выхода которого я ждал с особым интересом, и не только потому, что являюсь поклонником трилогии. В свое время обе игры были довольно требовательны к характеристикам компьютера, и было очень интересно увидеть, на какие компромиссы пошли в 4A Games, чтобы Metro запустилось на более чем скромных мощностях Nintendo Switch.

Вряд ли стоит в очередной раз в деталях пересказывать сюжет — с Metro в нашей стране так или иначе знакомо большинство игроков. Для тех же, кто по какой-либо причине серию все-таки пропустил, сделаем краткий экскурс. Итак, после ядерной бомбардировки Москва уничтожена, поверхность заражена радиацией и населена мутантами, а немногие выжившие ютятся в полуразрушенной подземке. Станции превратились в некое подобие городов, а сферы влияния поделили между собой несколько фракций, среди которых можно встретить коммунистов, нацистов, рейнджеров, торговцев, обычных бандитов и обязательных для slav shooter сталкеров. В Metro 2033 Артему, главному герою игры, придется разбираться с черными — новым биологическим видом, вызывающим у людей ужас, а в Last Light — расхлебывать последствия своих решений (несмотря на то, что в первой части есть хорошая, и плохая концовки, в сиквеле за основу взята последняя).

С точки зрения игрового процесса Metro Redux представляет из себя FPS с элементами выживания и возможностью практически полного прохождения игры в стелсе, за исключением обязательных сражений с монстрами. Запоминается игра, в первую очередь, специфическим набором оружия, собранным разве что не на коленке, а потому периодически клинящим, необходимостью постоянно подзаряжать фонарик и вечной нехваткой фильтров для противогаза, без которых в зараженные радиацией зоны вход противопоказан. На этом, пожалуй, остановимся и перейдем к особенностям порта.

Запуская Metro Redux на Switch, я был готов к низкому разрешению текстур, проседанию FPS и проблемам с динамическим освещением и думал, что было бы неплохо, если бы Redux на Nintendo хоть частично приблизился к версиям Metro 2033 для Xbox 360 и Last Light для PlayStation 3. В 4A Games, очевидно, посчитали иначе — на Switch дилогия идет со стабильными 30 fps в 720р в портативном режиме и в 1080р при подключении к док-станции, и визуально не слишком отличается от версий для текущего поколения консолей. Разумеется, разрешение некоторых текстур пострадало, да и панорамы разрушенной Москвы выглядят не так впечатляюще, однако разница не бросается в глаза, как в случае с теми же The Witcher 3: Wild Hunt и Wolfenstein II: The New Colossus: картинка здесь четкая, не страдает излишней замыленностью и не оставляет впечатления того, что ты играешь в “облегченную” версию даже при подключении к док-станции, хотя зачастую лучше всего игра выглядит именно в портативном режиме — сказывается небольшая диагональ экрана, позволяющая скрыть некоторые графические недостатки.

Впрочем, есть одно но — я играл как на оригинальном Nintendo Switch (в портативном режиме и подключив его к монитору), так и на Nintendo Switch Lite, и к портативному режиму периодически возникали вопросы, что особенно бросается в глаза на младшей консоли. Освещенные уровни проходятся отлично, даже с перестрелками нет особых проблем, несмотря на небольшой экран, а вот в темных тоннелях проблематично бывает не только расстреливать врагов, но и попросту перемещаться, особенно во время игры в светлое время суток. Фонарик, конечно, спасает, но что делать, если хочется проходить игру в стелс-режиме? Можно, конечно, выкрутить яркость экрана на максимум, только это удовольствие на любителя — страдает картинка, да и батарея разряжается очень быстро. Другими словами, на Switch Lite играть можно, но не факт что нужно.

В минусы можно записать и особенности управления, хотя тут разработчиков винить не в чем, игра, в отличие от некоторых шутеров на платформе, очень отзывчивая, я не обнаружил ни малейших задержек ввода, однако маленькие аналоговые стики консоли не особо удобны в ситуациях, когда требуется молниеносная реакция, так что старайтесь не подпускать врагов вплотную, поскольку крутиться и целиться будет не очень удобно. Решается проблема с помощью Pro контроллера, которым все равно стоило бы обзавестись, если вы собираетесь играть в шутеры на Switch.

На этом список минусов можно заканчивать, поскольку 4A Games потрудились на славу, выпустив практически эталонный порт, который можно абсолютно заслуженно назвать одной из самых красивых игр для Nintendo Switch. Да, на “больших” консолях или РС Metro Redux, вне всякого сомнения, смотрится лучше, и именно там нужно проходить серию, если вы знакомитесь с ней впервые, но портативная версия, позволяющая перепройти игру в любое удобное время без привязки к большому экрану, дорогого стоит. В моем случае — впервые с украинской озвучкой, за что разработчикам отдельное спасибо.