Обзор игрового монитора ASUS ROG PG259QNR





Для игровых мониторов частота обновления 144 Гц сейчас считается чем-то вроде необходимого минимума, никого не удивляют и частоты 160+ Гц. Топовой характеристикой нынче можно считать 240 Гц – но и это на самом деле уже не предел. Сегодня у нас на обзоре – сверхбыстрый игровой монитор ASUS ROG PG259QNR с частотой обновления… 360 Гц!

Дизайн

Внешний вид ASUS ROG PG259QNR сразу выдает игровую модель: фирменная ножка с узнаваемым «трехлапым» основанием, лого Republic of Gamers (ROG) на тыльной стороне с RGB-подсветкой и достаточно сложный геометрический узор вокруг точки крепления дисплея к подставке.

В выключенном состоянии у экрана отсутствуют видимые рамки, за исключением тонкой полоски стального цвета внизу с лого ROG по центру. После включения вокруг изображения проявляется спрятанная под защитным стеклом очень узкая рамка (общая ее ширина, вместе с боковой гранью корпуса, составляет всего 6 мм). Ножка металлическая, массивная, монитор на ней стоит уверенно, экран при регулировке его положения или навигации по меню «шатается» минимально.

Очень интересной опцией у ASUS ROG PG259QNR оказывается… альтернативный вариант установки монитора – с помощью идущей в комплекте струбцины его можно прикрепить к столешнице и таким образом полностью освободить пространство под ним. Такой вариант будет очень удобен в случае узкого стола, но при стандартной его ширине экран получается довольно далеко от пользователя: наклонить его вперед нельзя.

Подставка позволяет регулировать положение экрана по высоте (ход 12 см), поворачивать его влево-вправо (-25°..25°), наклонять вверх-вниз (-20°..5°) и переводить в портретный режим. Все разъемы находятся в нише под точкой крепления «ноги» и ориентированы вниз; после подключения кабелей ее можно прикрыть декоративной крышкой. Так, тут можно найти один DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0, USB-концентратор с двумя портами USB 3.0 и мини-джек для подключения наушников.

Меню

Для управления монитором используются 5-позиционный джойстик на тыльной стороне справа и три физические кнопки. Две из них являются переназначаемыми, им можно присвоить одну из шести функций (яркость/громкость/видеорежимы и т.д.).

В основном меню первым пунктом идет G-Sync Processor, здесь находятся NVIDIA Reflex Latency Analyzer, о котором подробнее чуть ниже, и NVIDIA ULMB (Ultra Low Motion Blur, снижение смазов в движении за счет черескадрового выключения подсветки). В пункте Gaming собраны игровые функции вроде разгона панели, режима GamePlus (выводит на экран перекрестье прицела, таймер, счетчик fps и т.д.), меню видеорежимов GameVisual и «высветление» теней Dark boost. Пункт Image содержит основные настройки изображения (яркость, контраст, фильтр синего в подсветке), другие настройки идут за ним, в пункте Color – тут находятся цветовая температура, выбор гаммы по ее числовому значению, а также выбор вида кривой гаммы (sRGB или BT.1886) для каждого видеовхода в отдельности. Следующим в списке идет выбор видеовхода, далее — выбор функциональности «горячих кнопок» на тыльной стороне, управление RGB-подсветкой логотипа и системные параметры (поведение экранного меню, уровень громкости встроенных динамиков, вывод информации о текущем видеорежиме, сброс всех параметров на заводские установки и т.д.).

Функциональность

В ASUS ROG PG259QNR используется 8-битная IPS-панель с краевой W-LED подсветкой и диагональю 24,5 дюйма. Разрешение панели – Full HD, плотность пикселей составляет ~90 PPI. Размер точки большой – 0,2825 мм, с обычного расстояния до монитора отдельные пиксели на изображении при хорошем зрении рассмотреть можно, но картинка не воспринимается какой-то чересчур «рыхлой» и зернистой.

Яркость в этом мониторе регулируется с помощью изменения силы тока, ШИМ не применяется на всем диапазоне яркости, так что мерцания подсветки у ASUS ROG PG259QNR нет.

Максимальная частота обновления экрана при подключении по DisplayPort составляет 360 Гц (по HDMI — 240 Гц). Также у монитора есть поддержка технологии адаптивной частоты NVIDIA G-SYNC при использовании DP-подключения, которая работает на всем диапазоне частот (1-360 Гц). Особо стоит отметить, что это не программная совместимость, как в большинстве других случаев, а именно аппаратная поддержка – в мониторе установлен чип NVIDIA G-SYNC. Причем он также используется для еще одной задачи – измерения задержки ввода с помощью технологии NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Общая задержка ввода компьютера и монитора может быть измерена с помощью любой мыши, однако полноценный анализ доступен лишь при использовании совместимых моделей – например, ASUS ROG Chakram Core. С ее помощью пользователь может самостоятельно вычислить задержку ввода с точностью до десятых долей миллисекунды – и воочию убедиться в работоспособности технологии NVIDIA Reflex, которая позволяет значительно снизить этот параметр в поддерживаемых играх (Fortnite, Destiny 2, Apex Legends и ряд других сетевых шутеров).

Качество изображения ASUS ROG PG259QNR

В настройках есть возможность разгона панели, доступны две степени овердрайва и полное его отключение. Смазы в динамике на высоких частотах обновления (240, 360 Гц) оказываются минимальными даже без разгона – картинка в игре получается достаточно четкая, с плавным движением в кадре и без смазывания «в кашу» даже на максимальных скоростях разворота камеры. Овердрайв дополнительно повышает четкость, едва ощутимые артефакты разгона в виде очень слабых шлейфов за движущимися объектами появляются лишь на максимальном уровне овердрайва, и в глаза при этом практически не бросаются. В целом, в плане четкости и плавности движения ASUS ROG PG259QNR оказывается на голову выше других игровых IPS-мониторов, так что для жарких сетевых баталий он подходит как нельзя лучше. Тут же отметим крайне низкую задержку ввода – на уровне полутора миллисекунд при максимальной частоте обновления, и очень малое время отклика, около 2-3 мс.

Овердрайв выкл/обычный/максимальный, частота обновления 360 Гц:

В мониторе используется полуматовое покрытие экрана, которое почти полностью устраняет паразитные блики и отражения, при этом минимально страдает от кристаллического эффекта (легкая зернистость на однотонных участках изображения, заметная на обычных матовых дисплеях).

Равномерность черного очень хорошая, при выводе на экран черной заливки на максимальной яркости в темной комнате никаких утечек подсветки по краям или светлых пятен по всей площади экрана не наблюдалось.

Glow-эффект типичен как для IPS-панели: при взгляде сверху с различных сторон на темном фоне становится заметно умеренное свечение с оттенком от синего до фиолетового, в зависимости от угла взгляда.

В плане углов обзора ASUS ROG PG259QNR показывает очень достойные результаты: при сильном отклонении в сторону у изображения появляется незначительный холодноватый оттенок, яркость и контрастность снижаются умеренно, других искажений цветопередачи нет.

Выбор видеорежимов находится в пункте GameVisual, здесь можно найти как варианты для разных игровых жанров, так и режимы общей направленности. По умолчанию установлен режим Racing, в результате тестирования можно констатировать, что это правильный выбор: в нем получаются наиболее унифицированные настройки, выдающие сбалансированную картинку, одинаково хорошо подходящую для большинства задач.

Цветовой охват у ASUS ROG PG259QNR стандартный (96% sRGB, 73% Adobe RGB, 72% DCI-P3) – это дает спокойные, естественные цвета (хотя для игр мы бы и не отказались от режима с яркими, насыщенными красками). Максимальная яркость составляет 440 кд/м², статическая контрастность – 1110:1; это очень хорошие показатели как для IPS-панели. Производитель заявляет о поддержке HDR10 – монитор может принять такой сигнал и корректно его отобразить, однако общие характеристики панели не позволяют добиться полноценного HDR-эффекта. Минимальная яркость – 46 кд/м², это достаточно низкий уровень как для десктопного монитора, при такой яркости за этим экраном можно вполне комфортно работать и играть даже в почти полной темноте.

Значение гаммы может настраиваться в широких пределах: в опциях доступно целых пять вариантов, от 1,8 до 2,6. Отметим, что в этом плане монитор настроен практически идеально: во всех случаях реальное значение этого параметра оказывается максимально соответствующим заявленному. Для цветовой температуры также предлагается широкий диапазон регулировок, от очень теплой 4000K и до откровенно холодной 10000K. Здесь мы видим некоторое отклонение от экранных настроек в сторону более холодного оттенка, причем на всей шкале. В наиболее универсальном варианте 6500K монитор на самом деле показывает температуру на уровне 7400K – если изображение будет казаться чересчур холодным, стоит выбрать вариант 5000K, в котором картинка будет ощутимо теплее (реальная температура в этом случае составляет 5600K).

Режим Racing:

Равномерность цветовой температуры по всей площади экрана средняя, максимальная разница (между правой частью изображения и левым верхним углом) составляет 8,1%. Равномерность подсветки достаточно хорошая, как для игрового монитора без режима Uniformity: наименее яркой частью оказывается верх экрана, наиболее яркой – центр, перепад между ними на максимальной яркости составляет 14%. Точность цветопередачи в целом очень хорошая, среднее значение deltaE находится в районе единицы, за исключением одного цвета, «выбивающегося» из общей картины.

Режим sRGB блокирует большинство регулировок изображения, включая яркость. В этом случае она устанавливается на уровне 168 кд/м², чего будет достаточно для помещения с умеренным фоновым освещением, контрастность снижается до 890:1, а цветовая температура устанавливается в 6500K (что, как и в предыдущем случае, дает реальное значение этого параметра на уровне 7400K). Цветовой охват остается неизменным, равно как и точность цветопередачи, и равномерность подсветки. А вот равномерность цветовой температуры значительно повышается, почти в два раза (максимальная разница составляет меньше 5%).

Режим sRGB: