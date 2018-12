Pokemon: Let’s Go — это не совсем те Покемоны, которых фанаты серии ждут с момента анонса Nintendo Switch; релиз полноценной новой части намечен на вторую половину 2019 года, а пока Game Freak предлагает игрокам еще раз посетить регион Канто в обновленной версии Pokemon Yellow.

Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! Жанр RPG

Платформы Nintendo Switch

Разработчики Game Freak

Издатель The Pokémon Company, Nintendo

Сайт

После релиза Let’s Go поклонники серии разделились на два лагеря — одни ругают игру за целый ряд упрощений и отсутствие некоторых ключевых механик, другие утверждают, что ничего страшного не произошло и перед нами все те же покемоны. Ближе к десятому часу игры я покинул стан первых и примкнул ко вторым, несмотря на то что проблемы у игры есть.

Начнем с самого очевидного — выглядит Pokemon: Let’s Go замечательно, серия давно переросла 3DS и буквально просилась на Switch. Ветераны Yellow обязательно оценят преображение знакомых с детства локаций. Let’s Go, по большому счету, это возвращение к истокам, римейк, создававшийся для двух категорий игроков — тех, кто в детстве играл в Red/Blue/Yellow, или же для детей, которые только начинают свое знакомство с серией.

С первых минут исследования региона Канто в глаза бросается одно из основных нововведений игры — дикие покемоны теперь отображаются на карте, так что никаких больше случайных встреч и бесконечных навязчивых Зубатов в пещерах, ненужного покемона можно попросту обойти стороной. Или же можно устроить охоту на покемонов одного типа, с каждым разом получая больше опыта и повышая шанс появления редкого экземпляра.

Pokemon: Let’s Go использует ту же механику ловли покемонов, которую мы уже видели в Pokemon Go — теперь не нужно сражаться со зверьками и доводить их до истощения прежде чем посадить в покебол, бросать шары можно сразу, и чем лучше качество покебола и точнее бросок, тем выше шанс поймать покемона. Упрощение? Скорее экономия времени, раньше у нас был False Swipe, решавший львиную долю проблем, теперь попросту не нужно тратить время на однообразную фазу боя и можно переходить сразу к самому интересному. Ловятся покемоны не с первого раза, их нужно прикармливать ягодами и бросок выполнять строго в определенный момент, что в портативном режиме делать довольно легко, знай себе поворачивай консоль так, чтобы покемон был по центру да следи за таймингом, а вот при подключении Switch к телевизору появляются нюансы. Дело в том, что в игре по какой-то причине отсутствует поддержка Pro-контроллера и Grip, так что пользоваться приходится одним джойконом, причем исключительно в вертикальном положении, бросок же выполняется взмахом руки. При этом отсутствует возможность поворачивать экран, а броски в стороны игра определяет чрезвычайно неточно, что огорчает. Ситуации, когда вы потратили несколько высокоуровневых покеболлов, а редкий покемон все равно сбежал, случаются чаще, чем хотелось бы. Говорят, что у разработанного специально для Let’s Go контроллера Poké Ball Plus таких проблем нет, но стоит ли тратить 50 долларов на контроллер, поддерживающий всего две игры (собственно Let’s Go и Pokemon Go)? Так что оптимальным для игры оказался портативный режим, в нем и покемонов ловить проще, и игра выглядит получше, чем на большом экране.

Не переживайте, несмотря на введение новой механики поимки покемонов, бои из игры не пропали, в Канто порой шагу не ступить, чтобы не наткнуться на тренеров, желающих померяться силами, и здесь уже все привычно — различные типы покемонов, работающие по принципу “камень-ножницы-бумага”, эликсиры и исцеляющие зелья, богатый арсенал ударов, обязательные посещения покецентров для исцеления потрепанных в бою спутников, прокачка зверушек и эволюция. Бои, впрочем, не особо сложные, если вы помните основы, да и стартовые Пикачу или Иви, в зависимости от версии игры, дадут фору большинству противников. С другой стороны, включать в состав команды его не обязательно. Порадовало то, что теперь игрок носит всех пойманных покемонов с собой, а значит, не нужно возвращаться к компьютеру каждый раз, когда возникнет необходимость пересмотреть состав команды. Это нововведение можно только поприветствовать, как и то, что теперь опыт за бой (или за успешную поимку покемона) получают все члены команды, а не только те, кто принимали непосредственное в нем участие. В любой момент к игре может присоединиться второй игрок, для этого достаточно потрясти второй джойкон. К сожалению, он может лишь помогать в бою, используя покемонов из покедекса основного игрока или при поимке диких покемонов, полноценный кооператив отсутствует.

Для кого-то неприятным открытием станет тот факт, что в Let’s Go отсутствует покебанк, а значит, сюда не получится перенести покемонов из предыдущих частей и, вероятнее всего, не будет и трансфера в следующую игру. Скорее всего, причиной такого решения стала новая система прокачки характеристик покемонов с помощью конфет (аналог витаминов из прошлых игр), получить их можно, как поймав несколько покемонов одного типа подряд, так и по тому же принципу, что и в Pokemon Go — отправляя лишних покемонов Профессору Оаку. Конфеты сильно облегчают жизнь в однопользовательской игре, с их помощью можно раскачать покемонов до состояния, когда они смогут расправляться с большинством противников с одного удара, но они же могут стать дисбалансирующим фактором в мультиплеере, так что понять такое решение можно.

В самой Pokemon: Let’s Go мультиплеер находится в зачаточной стадии и вообще добавлен в игру больше для виду. Рейтинги, ладдеры, случайные бои и даже банальный счетчик побед в нем отсутствуют, на выбор предлагаются только одиночные и парные бои, в которых покемоны усредняются до 50 уровня. Рассчитан он больше на игру по предварительной договоренности с друзьями, локальную и через интернет — для присоединения нужно ввести специальный код из трех покемонов, не лучшее решение, поскольку шанс того, что в нужный момент код введет кто-то, кроме вашего друга, очень большой. С другой стороны, игроки тут же придумали, как использовать этот недостаток себе во благо — по негласному правилу состоящий из Пикачу код используется для боев со случайными противниками.

В игре достаточно и других изменений и новшеств, больших и не очень. Велосипеды, к примеру, можно найти только в коллекции чудака, любящего классику (не очень тонкий намек, Nintendo), но они и не нужны, поскольку теперь можно передвигаться на больших покемонах, стартовые покемоны не могут эволюционировать, но с ними можно играть и подкармливать их вкусняшками, за что они будут радовать вас умилительными анимациями и периодически приносить вам подарки. Есть опция трансфера покемонов первого поколения из Pokemon Go, опробовать которую мне, увы, не удалось, поскольку в украинском App Store игра не доступна, а подходящего телефона на Android под рукой не оказалось.

Да, игра в целом получилась легче DS и 3DS версий, большинство противников не представляют серьезной угрозы, если вы знаете сильные и слабые стороны покемонов и не забываете пополнять запас исцеляющих зелий. Да, здесь не самый лучший пользовательский интерфейс, требующий совершать слишком много телодвижений даже для такой банальной вещи, как просмотр карты и да, соревновательный режим в Pokemon: Let’s Go никуда не годится, но это все еще хорошая игра, вызывающая мощное чувство ностальгии у взрослых и дающая отличную возможность приобщить к серии ребенка, сыграв вместе с ним в качестве второго пилота, помогающего в сложных ситуациях. Мы не рекомендуем обходить ее стороной, но будем вместе со всеми фанатами ждать выхода полноценной новой части, благо ждать осталось недолго.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Визуальная часть; возвращение в регион Канто; новые механики снижают необходимость однообразного гринда Минусы: Игра стала легче; практически отсутствующий PvP-режим; огрехи интерфейса Вывод: Игра ориентируется на самых давних и самых юных поклонников покемонов, хардкорным игрокам придется подождать выхода следующей части

Steelseries рекомендует: