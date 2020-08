Рецензия на биографический художественный фильм Tesla / «Тесла»

Tesla / «Тесла» – это романтизированная версия биографии Николы Теслы, рассказанная в очень необычной манере и больше похожая на авангардистскую театральную постановку, чем на художественный фильм.

Tesla / «Тесла» Жанр биография, драма

Режиссер Майкл Алмерейда

В ролях В ролях: Итан Хоук (Никола Тесла), Кайл МакЛоклен (Томас Алва Эдисон), Ив Хьюсон (Эн Морган), Джим Гэффиган (Джордж Вестингауз), Ханна Гросс (Мина Эдисон), Эбон Мосс-Бакрак (Шигети), Ребекка Дайан (Сара Бернар) и др.

Студии Passage Pictures, BB Film Production, Campbell Grobman Films

Год выпуска 2020

Сайты IMDb

Впрочем, зная предыдущие работы режиссера Майкла Алмерейда, нетрудно догадаться каким будет этот фильм. Алмерейда посвятил независимому кино всю жизнь, а сценарий фильма о Николе Тесла был написан им еще в 1980 г., когда он после трех лет обучения бросил Гарвард и уехал в Голливуд. Понадобилось 40 лет, чтобы это картина стала реальностью.

История, которая рассказывается в Tesla / «Тесла», в принципе хорошо известна тем, кто интересуется технологиями. Мало того, совсем недавно она же легла в основу невезучего фильма The Current War / «Война токов» с Бенедиктом Камбербэтчем и Николасом Холтом в главных ролях. The Current War, премьера которого была назначена на 22 декабря 2017 г. был отложен в связи с сексуальным скандалом вокруг Харви Вайнштейна, совладельца The Weinstein Company, занимавшейся прокатом картины. В итоге фильм попал на экраны только в октябре 2019 г., после банкротства The Weinstein Company и перепродажи прав, получил невысокие оценки прессы и с треском провалился в прокате. Но вернемся к Tesla / «Тесла» Майкла Алмерейда.

Да, основные события этой ленты вновь касаются «Войны токов», знаменитого противостояния Николы Теслы и Томаса Алва Эдисона, отмеченного очень грязной борьбой конкурентов и взаимной неприязнью изобретателей друг к другу, которая осталась у обоих на всю жизнь. Но в своей работе Алмерейда на самом деле хочет показать не известные события и факты из биографии Теслы, а отчужденность ученого от всего мира, его межвременное и потусторонне состояние. Отсюда и предметы, «прорывающиеся» в конец XIX века из начала XXI, немного театральные декорации и откровенно рисованные задники, отделяющие Теслу от остальных людей, оставляющие его одного на сцене.

Рассказчиком истории Николы Теслы в фильме является Эн Морган, младшая дочь того самого Джей Пи Моргана (да, да, JPMorgan Chase – это он). И хотя юная Эн скорей всего и была знакома с Теслой, все-таки ее отец инвестировал в изобретателя, показанная Алмерейдом влюбленность девушки не подтверждается никакими источниками, мало того, Эн Морган, скорей всего, больше интересовали женщины. Это, впрочем, не помешало актрисе Ив Хьюсон сыграть очень интересного персонажа, проходящего разные стадии отношений с гениальным изобретателем отталкивающим от себя женщин.

Эн Морган выступает в фильме как привязанный к объекту, но теперь уже независимый библиограф, который наблюдает за Теслой из XXI века. Поэтому Эн спокойно пользуется компьютером, проектором, гуглит Теслу, его конкурентов и инвесторов в Сети и т.д. Все эти изобретения были бы невозможны без Теслы. А еще в образе Эн Морган есть явные черты Кэтарин Джонсон, единственной, кроме матери, женщины, к которой Тесла вероятно был привязан. Некоторые фразы, сказанные в фильме Эн Морган, на самом деле приписывают именно Кэтарин Джонсон.

Еще одна интересная женщина, которая появляется в фильме рядом с Теслой, это легендарная актриса Сара Бернар. И да, в данном случае можно сказать тоже самое, что абзацем выше, Тесла и Бернар определенно были знакомы, но подтверждения связи между ними нет. Впрочем, зная репутацию Сары Бернар…

Итан Хоук один из самых преданных Майклу Алмерейда актеров. Он снялся в главных ролях трех фильмах режиссера, среди которых самая известная работа Алмерейда – Hamlet 2000 и еще одна современная адаптация Шекспира – Cymbeline. Актеру явно очень комфортно в театральных декорациях немного абсурдных миров, которые строит режиссер. Учитывая, что Хоук неоднократно заявлял о своей любви к сцене, это неудивительно. В любом случае, Тесла в исполнении Итана Хоука понравился нам намного больше, чем Тесла в версии Николаса Холта в The Current War / «Война токов». Немного потерянный, погруженный в свои мысли гений, которому мир вокруг него только мешает.

Tesla / «Тесла» – очень необычный фильм, который понравится далеко не всем. Никола Тесла и Томас Алва Эдисон устраивают здесь битву на стаканчиках с мороженным, Ниагарский водопад изображает баннер с напечатанной картиной, повествование иногда прерывается показом слайдов с закадровым комментарием, а Эдисон в самый неожиданный момент вытаскивает из кармана пиджака смартфон. Но все это, включая и финальное исполнение Теслой хита рок-группы Tears for Fears – Everybody Wants To Rule The World, подчинено одной цели, показать гениального изобретателя как человека, опередившего свое время и живущего вне времени. Кого-то такой подход к биографической драме оттолкнет, нам же он показался заслуживающим внимания.