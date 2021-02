Рецензия на документальный сериал «Идеальная планета» / A Perfect Planet

Неугомонный Дэвид Аттенборо, похоже, и не планирует останавливаться, являясь в свои 94 года уникальным образцом работоспособности и творческого долголетия. Только в 2020 г. вышло 8 документальных фильмов и шоу с участием известного натуралиста, и 2021 г. начался с новой программы сэра Дэвида – сериала «Идеальная планета» / A Perfect Planet на BBC One.

«Идеальная планета» / A Perfect Planet Жанр документальный сериал

Создатель Алэстер Фатергилл

Рассказчик Дэвид Аттенборо

Канал BBC One

Год выпуска 2021

Серий 5

Сайты IMDb

«Идеальная планета» / A Perfect Planet – плод сотрудничества Дэвида Аттенборо и команды Silverback Films, возглавляемой Аластэром Фотергиллом. Именно этот дуэт подарил нам такие великолепные документальные фильмы о животных как The Trials of Life (1990), Life in the Freezer (1993), The Blue Planet (2001), Planet Earth (2006), Frozen Planet (2011), The Hunt (2015). А совсем недавно эта же творческая группа работала над сериалом «Наша планета» / Our Planet для Netflix. И действительно, между Our Planet и A Perfect Planet много общего – оба сериала рассказывают о том, как идеально сбалансированы природные условия, биомы и климатические зоны нашей планеты, как они дополняют друг друга и поддерживают экосистему Земли, позволяя развиваться всему многообразию жизни на ней. И как мы, люди, самая сокрушительная из сил, присутствующих на планете, влияем на все живое вокруг.

Пять серий A Perfect Planet посвящены природным силам, от которых зависит жизнь на Земле – вулканам, солнечному свету, атмосферным явлениям, океанским течениям и… людям. Собственно, серии таки и называются: Volcano, The Sun, Weather, Oceans, Humans. И если четыре первые содержат множество уникальных кадров с самыми неожиданными «актерами» на главных ролях, то последний эпизод на 80% состоит из повторно используемого видеоряда и комментариев ученых. Остальные 20% экранного времени в серии Humans посвящены проектам, способным если не остановить, то по крайней мере замедлить негативные процессы, влияющие на живую природу, и сохранить самые уязвимые виды. Во многом тезисы, которые Дэвид Аттенборо и приглашенные им эксперты провозглашают в этой части сериала, повторяют тезисы, уже звучавшие в других проектах натуралиста, в частности, в том же документальном фильме «Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете» / David Attenborough: A Life On Our Planet. Впрочем, это как раз тот случай, когда повторение будет совсем не лишним.

Но вернемся к первым четырем эпизодам, показывающим влияние четырех ключевых природных сил на разные биомы, и то, как животные приспосабливаются к самым невероятным условиям жизни на Земле.

Скажу честно, за свою жизнь я видел, наверное, с полсотни фильмов и сериалов о дикой природе, и я не перестаю удивляться, насколько разнообразна и удивительна жизнь и как кинематографисты умудряются находить все новые и новые виды животных, истории о которых могут вызвать улыбку или чувство искреннего сопереживания у зрителей. Живущие в удивительном и странном симбиозе олуши и зяблики-вампиры; не боящиеся палящего солнца сахарские серебристые муравьи (муравьи-бегунки); откладывающие яйца в кратере действующего вулкана сухопутные игуаны-конолофы и «пасущиеся» в бурном океане их родственники галапагосские морские игуаны; последние дикие двугорбые верблюды, прячущиеся от людей в пустыне Гоби; гигантские манты, непонятно как узнающие время наступления большого прилива с точностью до минут, и т.п. Жизнь невероятно разнообразна и удивительна, и хочется сказать огромное спасибо тем, кто позволяет нам хотя бы краешком глаза заглянуть за кулисы этого фантастического представления.

И, кстати, по примеру «Ночной земли в цвете» / Earth at Night in Color, в этом сериале тоже показаны люди, стоящие за камерами и готовые пойти на все ради редких кадров. В конце первых четырех серий вы увидите короткие рассказы об операторах, работавших над тем или иным эпизодом, и о том, как они искали редких животных и оборудовали места для съемок. Обычно такие материалы попадают в раздел бонусов на Blu-ray изданиях или в виде отдельных роликов на YouTube, но подобные врезки в конце каждой серии наверняка увидит больше зрителей. Опять-таки, в самых первых фильмах Аттенборо, снятых 60 лет назад, люди с камерами и микрофонами частенько попадали в кадр.

Судя по количеству фильмов о живой природе, выходящих в последнее время, документалисты изо всех сил спешат запечатлеть последние нетронутые уголки природы и животных, которые могут исчезнуть в ближайшие 5-10 лет. Они как будто говорят всем нам «смотрите, что у нас все еще есть», потому что уже в ближайшем будущем эта фраза может превратится в жалкое «смотрите, что у нас еще совсем недавно было». И хотя в последней серии A Perfect Planet нам рассказывают об инициативах, которые еще могут спасти планету, оптимизм в голосах экспертов кажется немного искусственным и, как правильно говорит один из них: «Лучше не будет». Что ж, все что нам останется – это подобные сериалы.

Как всегда, в случае документалок о живой природе, рекомендуем смотреть A Perfect Planet на самом большом экране в самом высоком доступном вам качестве. И, само собой, лучше на английском, все-таки голос Дэвида Аттенборо стоит того, чтобы слышать именно его, а не озвучку, какой бы хорошей она ни была.