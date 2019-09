Рецензия на фильм Ad Astra / «К звездам»

Космическая фантастика Ad Astra с Брэдом Питтом в главной роли – это 2001: A Space Odyssey, The Martian, Gravity и Europa Report в одном флаконе… Вот только мы совсем не уверены, что эти четыре картины стоило смешивать в одну.

Ad Astra / «К звездам» Жанр фантастика

Режиссер Джеймс Грэй

В ролях Брэд Питт (Рой Макбрайд), Томми Ли Джонс (Клиффорд Макбрайд), Рут Негга (Хелен Лантос), Лив Тайлер (Ив Макбрайд), Дональд Сазерленд (полковник Прюитт) и др.

Студии 20th Century Fox, Plan B Entertainment

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Главное — на Земле. Главное всегда остаётся на Земле…

«Стажёры», Аркадий и Борис Стругацкие

Критики тепло встретили Ad Astra, отмечая бесспорно сильную актерскую работу Брэда Питта и называя роль майора Роя Макбрайда чуть ли не лучшей в его карьере. Картину промотирует сама NASA, нахваливая реалистичность показанных в фильме космических технологий. И с первым, и со вторым утверждением можно согласиться, вот только с массой оговорок, которые в итоге сводят все комплименты на нет.

Итак, после серии разрушительных катастроф на Земле и других планетах Солнечной системы Космическое командование США посылает майора Роя Макбрайда (Брэд Питт) с миссией к Нептуну, где может находиться корабль его отца, легендарного астронавта Клиффорда Макбрайда (Томми Ли Джонс), пропавший много лет назад. Специалисты предполагают, что причиной катастроф, угрожающих жизни на Земле, является именно корабль Макбрайда-старшего. Рой, испытывающий очень сложные чувства к отцу, отправляется сначала на Луну, затем на Марс, а после и на Нептун, как оказывается, только для того, чтобы в конце долгого и трудного путешествия понять, что главное совсем не в космосе, главное он забыл на Земле.

Ad Astra – фильм об одиночестве. Причем даже не об одиночестве астронавта в глубоком космосе, который является здесь лишь метафорой. Фильм об одиночестве человека в толпе, об одиночестве того, кто пожертвовал всем для работы, для достижения цели. В этом плане картина перекликается с First Man Дэмьена Шазелла.

Вообще, в Ad Astra настолько много цитат из других картин, порой откровенно прямых, что кажется, будто у фильма нет собственного лица. Начальная сцена – чистой воды Gravity. Перелет к Нептуну и дотошность в демонстрации реалистичных космических технологий напоминает о Europa Report. Полет на Луну на рейсовом корабле – практически покадровая цитата аналогичного перелета в 2001: A Space Odyssey, не хватает только симфонической музыки. Вообще, неторопливым темпом и погруженностью персонажа в себя Ad Astra очень близка к знаменитому фильму Кубрика, такое впечатление, что Джеймс Грэй (The Lost City of Z, The Immigrant) хотел снять собственную версию 2001: A Space Odyssey, смикшированную с классической «Одиссеей» Гомера. Герой отправляется далеко-далеко от дома, чтобы понять, что важнее всего для него Пенелопа. Как это необычно!

При этом путешествие майора Макбрайда действительно цитирует гомеровскую «Одиссею». Бравый майор преодолевает пространство между космическими островами, сражается с могучими противниками, теряет товарищей, убегает от строгих стражей, встречается с собственными страхами. Интересно, что многие эпизоды этого путешествия затрагивают действительно интересные проблемы освоения космического пространства, но авторы задевают их лишь мимоходом, не погружаясь в подробности, и это очень обидно. Ведь нам действительно интересно было бы узнать, почему началась война на Луне и что происходит в серой зоне. Внимательнее рассмотреть лунный космопорт. Обсудить проблему нелегальных медицинских экспериментов за пределами юрисдикции Земли. Понять, как живет марсианская колония… Увы, в Ad Astra это всего лишь фон для того, чтобы показать душевные метания главного героя.

Да, Брэд Питт выдает в Ad Astra действительно впечатляющую игру, особенно учитывая, что его герой немногословен и много времени проводит в одиночестве. Впрочем, большую часть фильма актер играет с одним и тем же выражением лица, а глубина переживаний героя передается в основном статичными крупными планами.

Что же до реалистичной демонстрации космической техники, то к ней тоже есть вопросы. Да, полет на Луну, Марс и Нептун, как и внутренности кораблей и станций, показаны весьма реалистично, с упором на имеющиеся сегодня или находящиеся в разработке технологии. Но традиционное для кино игнорирование временных задержек сигнала, очень спорное маневрирование кораблей на межпланетных орбитах и, конечно же, финальный прыжок через кольцо Нептуна, полностью нивелируют реалистичность демонстрируемой в фильме техники. Прыжок через кольцо – это вообще что-то за гранью добра и зла, даже Armageddon (1998) в свое время не опускался до такого.

Ad Astra тяжело смотреть – он очень неспешный, муторный, буквально выматывающий зрителя. И главное, после окончания сеанса все, что останется в вашей памяти – это затуманенный, погруженный в себя взгляд Брэда Питта, плед за $150, гонка на лунных роверах и размытый силуэт Лив Тайлер (передает привет Armageddon) на заднем плане. Семья – это главное, одиночество – это страшно. Спасибо вам, майор Очевидность!