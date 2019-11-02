Рецензия на фильм «Игра с огнем» / Burn

«Игра с огнем» (Burn) – триллер о том, что жертва может стать преследователем. Фильм странным образом развивает эту мысль, предлагая зрителям наблюдать за круглосуточной заправкой, которая вот-вот превратится в место преступления.

«Игра с огнем» / Burn Жанр триллер

Режиссер Майк Ган

В ролях Тильда Кобэм-Херви (Мелинда), Сьюки Уотерхаус (Шейла), Джош Хатчерсон (Билли), Шайло Фернандес (Перри), Гарри Шам (офицер Лю), Уинтер-Ли Холланд (Дэрил) и др.

Компании Yale Productions, Hopscotch Pictures, Film Mode Entertainment

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Периодически кинокомпании снимают фильмы, действие которых происходит в одной локации. Как правило, это психологические триллеры с неизменным количеством персонажей, постепенно сходящих с ума от определенной ситуации.

Такой формат может стать отличным вариантом для дебюта в большом кино. Режиссеру не нужно тратить большие бюджеты на съемки, к тому же нет необходимости беспокоиться о массовке и многогранности задних планов. Но даже самую упрощенную задачу можно провалить незамысловатым сценарием. Именно так получилось у режиссера Майка Гана, который решил экранизировать придуманную им историю. До этого Ган занимался постановкой одного из эпизодов хоррор-сериала «Навстречу тьме» (Into the Dark), но этого опыта оказалось мало для работы в полнометражном кино.

Действие фильма «Игра с огнем» происходит ночью на придорожной заправке. Там работает отзывчивая и немного стеснительная девушка по имени Мелинда. Она бывает чересчур покладистой, поэтому порой соглашается выполнять чужую работу и не всегда может противостоять нападкам со стороны ее коллеги Шейлы. Есть в Мелинде что-то странное, чего обычно не замечают другие люди. И это вовсе не скромность. Иногда она тайно фотографирует полицейского, который заходит в магазин во время дежурств, и намеренно обжигает свои руки горячим кофе. Однажды во время смены Мелинды и Шейлы на заправку заходит мужчина, требующий отдать ему содержимое кассы. Его преследуют, поэтому преступник хочет забрать деньги и поскорее убраться прочь. На этом история могла закончиться, но Мелинда вдруг начинает помогать незнакомцу и изъявляет желание уехать вместе с ним.

По сути, это история о персонаже Мелинды, в котором кроется так много нерешенных проблем и желаний, что при определенных обстоятельствах она может стать опасной для окружающих. Практически сразу (режиссер делает это во вступительной сцене) становится понятно, что «Игра с огнем» – это фильм, где жертве предстоит изменить правила игры.

Судя по всему, фильм задумывался как триллер, в котором напряжение нарастает с каждой минутой. Увы, на деле тревожная атмосфера появляется ближе к концу «Игры с огнем», когда все сюжетные нити постепенно сплетаются воедино и предсказуемо не сулят ничего хорошего для тех, кто оказался на заправке.

До того, как кульминация вступает в силу, сценарий удивляет затянутыми диалогами, слушать которые поистине очень скучно. Еще сценарист-режиссер всячески пытается шокировать поведением центрального персонажа, порой заходя аж слишком далеко. Вместо того, чтобы раскрыть характер Мелинды, создатель фильма наделяет ее еще большими странностями. Получается отталкивающее зрелище с неприятными моментами, которые все равно не смогут надолго остаться в памяти в силу своей пустоты, а также того, что зритель с любым кругом интересов уж точно видел низкобюджетные фильмы получше.

Вероятно, привлечь к просмотру картины должен был Джош Хатчерсон, который вместе с Дженнифер Лоуренс играл ведущие роли во всех частях «Голодных игр» (The Hunger Games). В новом триллере в нем увидели грабителя, который сильно ошибся с выбором заправки (точно так же Хатчерсон ошибся с выбором фильма).

Персонаж надменной Шейлы достался Сьюки Уотерхаус, ранее появившейся в фильмах «Гордость и предубеждение и зомби» (Pride and Prejudice and Zombies), «Дубликат» (Jonathan).

А самую главную загадку фильма — Мелинду, сыграла Тильда Кобэм-Херви, которая снялась в картине «Отель Мумбаи» (Hotel Mumbai). Актриса пыталась изобразить одновременно скромного, пугающего и отталкивающего персонажа. И это могло бы сработать, если бы у фильма был более удачный сценарий.

Иногда на большие экраны попадают бестолковые фильмы, которые в принципе можно смотреть просто для того, чтобы отвлечься. Но и в них должно быть что-то, способное удержать внимание. «Игра с огнем» справляется с этой задачей довольно поверхностно, становясь интересной лишь в последних сценах. В целом же картина очень предсказуема и ничем не примечательна.