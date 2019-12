Рецензия на фильм «Ножи наголо» / Knives Out

Классические детективы с определенным кругом подозреваемых, как в лучших произведениях Агаты Кристи, давно уже не попадали на большие экраны. Фильм «Ножи наголо» (Knives Out) исправил эту ситуацию, предоставив зрителям головоломку с убийством, а также разнообразный и довольно узнаваемый актерский состав.

«Ножи наголо» / Knives Out Жанр детектив

Режиссер Райан Джонсон

В ролях Дэниел Крэйг (Бенуа Блан), Крис Эванс (Рэнсом), Ана Де Армас (Марта), Джейми Ли Кертис (Линда), Тони Коллетт (Джони), Дон Джонсон (Моррис), Майкл Шеннон (Уолт), Лакит Стэнфилд (Трой), Кэтрин Лэнгфорд (Мэг), Джейден Мартелл (Джейкоб), Кристофер Пламмер (Харлан), Рики Линдхоум (Донна) и др.

Компании Lionsgate, Media Rights Capital (MRC), T-Street

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Итак, в центре сюжета — богатый писатель Харлан Тромби. Он собирает всех наследников в огромном доме, чтобы отпраздновать 85-й день рождения. Торжество сопровождается ссорами, о которых участники конфликта предпочитают молчать. Однако рассказать о них придется, ведь по окончании праздника Тромби находят мертвым. Разбираться в произошедшем приходится полиции и знаменитому детективу Бенуа Блану, которого кто-то анонимно нанял для расследования дела. Чтобы поскорее найти убийцу, Блан устраивает допрос. Он постепенно вскрывает тайны, а также жажду овладеть наследием, которой одержимы все члены семьи.

Фильм привлекает не только детективным жанром, но и набором актеров. Тут можно найти самые неожиданные лица: Кристофера Пламмера (The Girl with the Dragon Tattoo), Джейми Ли Кертис (Halloween), Криса Эванса (Captain America), Тони Коллетт (Hereditary), Дона Джонсона (Django Unchained), Майкла Шеннона (Man of Steel), Кэтрин Лэнгфорд (13 Reasons Why), Джейдена Мартелла (It), Ану Де Армас (Blade Runner 2049).

Всеми актерами дирижирует Дэниел Крэйг, которому досталась роль детектива. Здесь Крэйг позволяет себе расслабиться и избавиться от привычного образа агента 007. Он щурится в сторону подозреваемых, насмешливо задает вопросы и якобы небрежно ведет расследование. Часть зацепок попадается его герою совершенно случайно, другую часть он игнорирует, а где-то и вовсе отвлекается на собственное пение в машине.

Идея вернуть классический жанр детектива в полнометражное кино с новым сыщиком пришла в голову режиссеру-сценаристу Райану Джонсону (Brick; Star Wars: The Last Jedi). Он большой любитель неожиданных поворотов, так что написать запутанную историю об убийстве было ему под силу.

Райан Джонсон задает фильму бодрый темп, сразу же позволяя герою Крэйга погрузиться в нюансы произошедшего убийства. Так режиссер постепенно дает зрителю кусочки пазла общей картины, дополняя ее большим количеством деталей в интерьере дома. Джонсон побуждает всматриваться в каждый кадр и вслушиваться в показания, а потом внезапно переворачивает события с ног на голову.

В один момент все становится очевидно, и фильм кардинально меняет направление. Если что, разочаровываться не стоит. Во-первых, потому что сюжет все так же интересен. Во-вторых, потому что это еще не конец.

Ко всему прочему, Райан Джонсон иронизирует, вкладывая социальные смыслы в основу своей картины. Дом, в котором происходит убийство, становится образом США. В нем собираются консервативные республиканцы, либералы, а также представители мигрантов. Они спорят между собой и остаются терпимыми друг к другу лишь до определенного момента, пока борьба за территорию не выходит на первый план.

Благодаря актерскому составу и бодрому темпу фильма наблюдать за этим действительно забавно. Несмотря на то что хронометраж картины не вечный, все ведущие актеры успевают представить своих героев, демонстрируя их основные качества. Местами из этого получается комедия, доказывающая, что детективу не обязательно погружаться в гнетущие краски.

Кстати, о красках. В «Ножах наголо», в отличие от других картин с криминальным сюжетом, нет приглушенных тонов. Костюмеры подбирают для героев яркие одежды, а оператор Стив Йедлин берет крупные планы, попутно добавляя в кадр эксцентричный интерьер дома.

Все это говорит о том, что «Ножи наголо» может охватить большую аудиторию, которая идет в кино отвлечься. Так и есть, за два часа фильм увлекает, смешит и предлагает составить свою версию происходящего. Так что любителям детективов, уставшим от мрачных маниакальных сюжетов, должно понравиться.

Есть в фильме и несколько сюжетных недостатков, но говорить о них до просмотра, пожалуй, не стоит. Они, к слову, в итоге не портят картину, созданную исключительно для развлечения.