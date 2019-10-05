Рецензия на фильм «Операция «Колибри»» / The Hummingbird Project

Фильм «Операция «Колибри»» (The Hummingbird Project) пытается показать, что миллионы исчисляются в миллисекундах. В нем Александр Скарсгорд и Джесси Айзенберг играют братьев, которые используют эти знания.

«Операция «Колибри»» / The Hummingbird Project Жанр драма

Режиссер Ким Нгуйен

В ролях Джесси Айзенберг (Винсент Залески), Александр Скарсгорд (Антон Залески), Сальма Хайек (Ева Торрес), Майкл Мэндо (Марк Вега), Сара Голдберг (Маша), Анна Магвайр (Дженни) и др.

Студии Item 7, Belga Productions

Год выпуска 2018 (в Украине 2019)

Сайт IMDb

Действие фильма происходит в 2011 году, в это время скорость транзакций уже стала важной переменной в рыночных отношениях. Властный руководитель Ева Торрес (Сальма Хайек) владеет крупной компанией, занимающейся высокочастотным трейдингом. Она знает, как использовать современное оборудование и умных сотрудников, способных создать алгоритмы для быстрой торговли ценными бумагами.

Самый важный кадр этой компании – замкнутый гений Антон Залески (Александр Скарсгорд). Однажды он поддается на уговоры своего двоюродного брата Винсента (Джесси Айзенберг) и становится частью большой авантюры. Братья намереваются выкопать прямой туннель из Канзаса до серверов нью-йоркской фондовой биржи и получить котировки акций за 16 миллисекунд, что даст им преимущество даже над Евой Торрес. Для этого им нужно сохранить полную секретность, заключить земельные сделки и, что оказывается самым сложным, контролировать рабочий процесс.

Съемки фильма о высокочастотной торговле, мягко говоря, не лучшая идея, если создатели не заложат в него интересные художественные приемы, способные растолковать нюансы заданной темы. Сразу вспоминается удачная режиссерская подача Адама Маккея, который смог разъяснить действия сотрудников хедж-фондов в фильме «Игра на понижение» (The Big Short). Но постановкой «Операция «Колибри»» занимался не Маккей, а Ким Нгуйен, поэтому с восторгом придется повременить. Нгуйену не хватило задора и мастерства для того, чтобы лента превратилась в увлекательный рассказ.

Ким Нгуйен – канадский режиссер, снявший драму «Ведьма войны» (Rebelle), которая была номинирована на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. После этого Нгуйен сделал еще несколько кинокартин, не получивших мировую известность, и взялся за производство ленты, затрагивающей финансовые рынки.

К работе над «Операцией «Колибри»» Ким подошел с большим энтузиазмом. Он лично написал сценарий и посадил себя в режиссерское кресло, продумывая все мелочи постановки. Нгуйен вроде бы позаботился и о зрителях, предоставив им несколько эпизодов, в которых главные герои в застольных беседах разъясняют суть бурения туннеля и погони за миллисекундами. Этого оказалось недостаточно, чтобы двухчасовый фильм удерживал у экрана без желания поглядывать на часы.

Конечно, в ленте есть еще весьма любопытный актерский состав. Айзенберг, Скарсгорд и Хайек сами по себе способны привлечь большую аудиторию, которая пойдет на фильм ради их игры. Пойдет и почувствует легкое разочарование, потому что картине остро не хватает более пристального взгляда на главных героев. В драме они получают довольно односторонние функции: успешная владелица компании продолжает добиваться своих целей, авантюрный брат проворачивает дела, а гений корпит над компьютером.

Центральным персонажем выступает герой Джесси Айзенберга, чья личность, вопреки стараниям актера, теряется в суете. Он не вызывает большого сочувствия даже в драматические моменты и остается персонажем, которого режиссер топорно использует для переосмысления ситуации, в которой все участники финансовых гонок заходят слишком далеко.

Больше всех в фильме выделяется Александр Скарсгорд. Гримеры помогают ему обзавестись залысиной и лишним весом. В кадре Скарсгорд сутулится, не смотрит собеседникам в глаза и пятится назад, чувствуя себя некомфортно во взаимодействии с другими людьми. Скарсгорд всячески пытается показать особенность своего персонажа, но в сухой подаче фильма его усилия работают лишь наполовину. Что касается Сальмы Хайек, то она на автомате отыгрывает типичного босса и не показывает ничего неординарного.

Примечательных моментов нет и в приемах, использованных режиссером. Он колеблется между драмой и триллером, при этом не дотягивая до напряженной атмосферы. Где-то Ким Нгуйен задает быстрый ритм, где-то забывает о нем, а под конец и вовсе зацикливается на философских размышлениях о том, что действительно имеет значение в этой жизни.

«Операция «Колибри»» вряд ли сможет стать для кого-то любимым фильмом. На фоне других картин он выделяется благодаря специфике выбранной темы, о которой еще никто не снимал кино. Быть может, кого-то это действительно заинтересует.