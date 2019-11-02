Рецензия на фильм «Сирота Бруклин» / Motherless Brooklyn

Драма «Сирота Бруклин» (Motherless Brooklyn) – это большая работа Эдварда Нортона, который не только сыграл в фильме главную роль, но также выступил режиссером и сценаристом. Чтобы рассказать криминальную историю о старом Нью-Йорке, он задействовал в своем фильме Брюса Уиллиса, Уиллема Дефо и Алека Болдуина.

«Сирота Бруклин» / Motherless Brooklyn Жанр криминальная драма

Режиссер Эдвард Нортон

В ролях Эдвард Нортон (Лайонел Эссрог), Брюс Уиллис (Фрэнк Минна), Уиллем Дефо (Пол Рэндолф), Алек Болдуин (Мозес Рэндолф), Гугу Мбата-Роу (Лаура Роуз), Лесли Манн (Джулия Минна), Бобби Каннавале (Тони Вермонт), Итан Сапли (Гилберт Кони), Даллас Робертс (Дэнни Фантл), Майкл Кеннет Уильямс (Уинтон Марсалис) и др.

Компании Warner Bros. Pictures, Class 5 Films, MWM Studios

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Фильм «Сирота Бруклин» не назовешь режиссерским дебютом Эдварда Нортона (ранее он ставил комедию Keeping the Faith). Однако именно этот проект был для актера особенным – Нортону понадобилось немало лет на написание сценария и выпуск картины на большие экраны.

Все началось в 2000-м году, когда Эдвард Нортон приобрел права на экранизацию романа американского писателя Джонатана Летема, который рассказывает о детективе с синдромом Туретта. После этого для съемок никак не находилось подходящего времени, да и к написанию сценария Нортон приступил аж в 2014-м. Он адаптировал историю по-своему, переместив события из современности в 1950-й год. Это дало возможность снимать фильм с элементами неонуара, делая акцент на стильных деталях. Помимо этого, Нортон решил усложнить сюжет, добавив к нему отрицательного персонажа в лице Рэндолфа Мозеса (в исполнении Алека Болдуина). Он стал прототипом Роберта Мозеса – знаменитого застройщика Нью-Йорка.

Работа над лентой, стартовавшая в 2018-м, была омрачена пожаром в районе Гарлем, где Нортон снимал одну из ключевых сцен. При ликвидации огня погиб сотрудник пожарной части Нью-Йорка, а факт возгорания стал причиной подачи иска против производственной компании Эдварда Нортона.

Несмотря на это, фильм был смонтирован и представлен этим летом на кинофестивале в городе Теллерайд. После чего «Сирота Бруклин» отправился в мировой прокат.

Картина показывает Фрэнка (Брюс Уиллис), который руководит частной детективной конторой. Босс просит своих сотрудников прикрыть его во время деловой встречи, не уточняя суть происходящего. Переговоры заканчиваются выстрелами, и Фрэнк погибает. Смерть начальника не дает покоя Лайонелу (Эдвард Нортон) – он благодарен Фрэнку за то, что тот ценил его талант к запоминанию деталей, невзирая на особенности поведения при синдроме Туретта. В память о погибшем герой начинает свое расследование, рискуя быть пойманным гангстерами. Он находит зацепки на акциях протеста против властей Нью-Йорка, беспощадно меняющих инфраструктуру города, и попадает в окружение владельца джаз-клуба.

Стоит признать, что Эдварду Нортону удалось создать подходящую, по-своему старомодную атмосферу 50-х, где есть место для криминальных разборок, закадровых размышлений и интригующих поворотов. Правда, положительное восприятие этих киноэлементов местами ощутимо портит скоростная манера подачи истории.

Начало фильма получается несколько хаотичным и малопонятным, отчего создается впечатление, что картина вряд ли будет удачной. К счастью, «Сирота Бруклин» — один из тех фильмов, который постепенно завоевывает вовлеченность зрителей, компенсируя недостатки прекрасным антуражем.

Постепенно сюжет превращается в детектив, в нем появляется большое количество персонажей и деталей (поданных в темпе скороговорки) – в основном это важная, но трудно усваиваемая информация о работе муниципалитета. Хотя, если знать биографию Роберта Мозеса, сыгравшего неоднозначную роль в застройке Нью-Йорка, сюжет становится гораздо интереснее. Если же детали его жизни неизвестны, придется поспевать за мыслями и наблюдениями главного героя, попутно разбираясь, кто есть кто.

Стоит признать, что благодаря центральному персонажу эта история интересна при любой степени осведомленности. В первую очередь фильм располагает к умному и находчивому Лайонелу, вынужденному справляться с тиками, связанными с синдромом Туретта. Эдвард Нортон (и с режиссерской, и с актерской стороны) пытается показать, каких усилий стоит персонажу расследование, при этом не вызывая к нему неуместной слезливой жалости. Лайонел с самого начала становится проводником в запутанном сюжете и с каждой сценой располагает к себе все больше и больше.

Конечно, любопытство вызывает и взаимодействие Лайонела с другими героями, среди которых не только Брюс Уиллис и Алек Болдуин, но также Уиллем Дефо. Особая интрига сценария сохранена для персонажа в исполнении актрисы Гугу Мбата-Роу, благодаря которой в фильме появляется бар с джазовыми музыкантами.

Музыкальное сопровождение картины – это тоже важная тема фильма. К созданию саундтрека, который должен напоминать о характерном периоде американской истории, привлекли трубача и композитора Уинтона Марсалиса (в фильме предостаточно времени, чтобы проникнуться его музыкой). Также в ленте звучит песня «Daily Battles», написанная Томом Йорком из Radiohead и Фли из Red Hot Chili Peppers. В определенный момент композиция становится толчком к принятию ленты и пониманию главного героя.

В целом, «Сирота Бруклин» — достойный фильм, потенциал которого не заметен в первых сценах. У зрителя будет два с половиной часа, чтобы разобраться в нем. Такой хронометраж становится результатом придуманной Нортоном социально-политической линии, наложенной на идею оригинального романа. Иногда многогранное дополнение отягощает повествование, которое и так местами бывает запутанным. Но к финалу все линии проясняются, а впечатления от ленты остаются хорошими.