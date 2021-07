Рецензия на фильм «Время» / Old

«Время» (оригинальное название ленты Old) – новый фильм М. Найта Шьямалана, в котором есть хоррор-сюжет о быстротечном старении. Снят он довольно странно, местами даже немного нелепо, но смотреть картину все равно интересно.

«Время» / Old Жанр триллер, ужасы

Режиссер М. Найт Шьямалан

В ролях Гаэль Гарсия Берналь (Гай Каппа), Вики Крипс (Приска Каппа), Руфус Сьюэлл (Чарльз), Томасин Маккензи (Мэддокс), Алекс Вольфф (Трент), Кен Люн (Джарин), Элайза Сканлен (Кара), Эбби Кершоу (Кристал) и др.

Студии Universal Pictures, Blinding Edge Pictures, Perfect World Pictures

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Сюжет фильма «Время» основан на графическом романе «Замок из песка» Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса. Именно этот материал вдохновил М. Найта Шьямалана поместить группу незнакомцев на дикий пляж, который становится аномальной ловушкой без выхода. Как и ожидалось, Шьямалан писал сценарий для проекта лично, поэтому здесь появляются фирменные приемы режиссера, который уделяет особое внимание третьему акту.

«Время» – это триллер и в какой-то мере даже телесный хоррор, который начинается как обыкновенная семейная мелодрама. Супруги Гай и Приска приезжают на дорогостоящий курорт, где пара планирует не только отдохнуть, но также объявить детям важную новость. Пока все члены семьи ищут для себя занятия, им любезно предлагают посетить живописный пляж – он крайне удачно расположен в укромной изоляции, поэтому там нет посторонних туристов. Герои отправляются на побережье, куда приглашены еще несколько жителей отеля. Вскоре все они обнаружат, что в этом месте происходят пугающие происшествия, а время там движется с необъяснимой скоростью.

Главную деталь, от которой будут отталкиваться все события фильма, раскрыли еще в трейлере – дети, оказавшиеся на пляже, начинают стремительно взрослеть, а взрослые неизбежно стареть. Отсюда появляются конфликты и паника, раскрываются секреты и особенности незнакомцев. Сценарий обыгрывает распространенный страх быстротечности жизни, превращая старение в жуткое наказание, от которого многие пытаются безуспешно сбежать. За всем этим также стоит тайна пляжа, где, судя по оставшимся вещам, ранее уже исчезали люди.

Основа завязки действительно интересная и по-своему новая, если брать во внимание, что в устрашении не был задействован ни один монстр. Главная опасность – это лишь ускоренный естественный процесс, отбирающий драгоценные мгновения и вызывающий слабость тела, что со временем отображается на рассудке человека. Так что страшно может быть и при свете солнечных лучей, греющих песчаный берег.

К сожалению, М. Найт Шьямалан не использует весь потенциал этой темы. Он сосредотачивается в основном на детях, чье физическое развитие изображено в фильме с помощью двух-трех актеров разного возраста. А взрослые, очутившиеся на пляже, долгое время не меняются вообще, что существенно выбивается из общей задумки фильма. Возможно, все дело в небольшом бюджете картины, но снимать хоррор про старение, не привлекая на съемочную площадку экспертов по гриму и не используя CGI – это как минимум очень странно.

Также М. Найта Шьямалана подводят написанные им диалоги – они в фильме настолько неестественные и отрешенные, что порой хочется смеяться, хотя шутить никто из героев даже не думал. Нет здесь и какой-то деликатности в представлении персонажей, режиссер заставляет узников пляжа декламировать свои имена, тут же добавляя к ним род деятельности. Так зрители как можно скорее получают общее представление о героях, но выглядит все это довольно нелепо.

А жаль, ведь актерский состав фильма нет так уж плох – каждого из актеров вы могли уже где-то видеть. Это Гаэль Гарсиа Берналь из сериала «Моцарт в джунглях» (Mozart in the Jungle), Вики Крипс из драмы «Призрачная нить» (Phantom Thread), Руфус Сьюэлл из боевика «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (Abraham Lincoln: Vampire Hunter), Томасин Маккензи из трагикомедии «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit), Алекс Вольфф из хоррора «Реинкарнация» (Hereditary), Кен Люн из сериала «Остаться в живых» (Lost), Элайза Сканлен из мини-сериала «Острые предметы» (Sharp Objects), Эбби Кершоу из психологического триллера «Неоновый демон» (The Neon Demon). Кстати, М. Найт Шьямалан тоже исполняет в фильме небольшую роль, появляясь в роли сотрудника отеля.

Из-за отсутствия каких-либо признаков старения на теле взрослых персонажей, а также из-за неловких реплик, не получается прочувствовать весь экзистенциальный ужас, которым пропитан пляж. Однако происходящее все равно вызывает любопытство и сюжет со временем затягивает, а неожиданные операторские решения возвращают внимание к роковой ситуации.

Еще «Время» дает ответы почти на все загадки, которые появляются в ходе развития трагедии (но это не касается нюансов старения – они, как и грим, здесь крайне непродуманны). Наличие объяснений не может не радовать, так как по окончании фильма хочется увидеть завершенность истории. А вот удовлетворит ли зрителя то, что придумал М. Найт Шьямалан для финала – это уже совсем другой вопрос.