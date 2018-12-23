Рецензия на фильм «Дубликат» / Jonathan

Среди премьер декабря фильм «Дубликат» выглядит как-то блекло. Странно, что он вообще вышел в украинский прокат. Но если нет альтернативных вариантов вечернего отдыха, посмотреть лайтовый вариант научной фантастики все же можно. Ожидать шедевра не стоит — разве что более-менее любопытной истории о существовании двух разумов в одном теле.

«Дубликат» / Jonathan Жанр научная фантастика, триллер

Режиссер Билл Оливер

В ролях Энсел Эльгорт (Джонатан/Джон), Патриша Кларксон (Мина Нариман), Сьюки Уотерхаус (Елена), Мэтт Бомер (Росс Крейн) и др.

Студии Manis Film, Raised by Wolves

Год выпуска 2018

Сайт IMDb

Жизнь главного героя Джонатана ничем не примечательна – он просыпается, отправляется на пробежку, завтракает и идет на работу. Но в его распорядке дня есть кое-что странное. Джонатан никогда не отклоняется от графика, рано возвращается домой и ложится спать ровно в три часа дня. С этого момента тело парня принадлежит Джону – брату, с которым Джонатан вынужден делить внешнюю оболочку.

Братья живут так уже много лет – для Джонатана выделены утро и день, а Джон распоряжается вечерним временем. Чтобы общаться друг с другом, они регулярно записывают видеосообщения. Единственный человек, знающий их тайну, – это доктор Нариман, которая с помощью устройства для стимуляции мозга помогла братьям наладить график контроля над телом. Благодаря Нариман и собственным правилам им удается комфортно сосуществовать. Так длится до тех пор, пока Джонатан не осознает, что Джон что-то скрывает от него.

Нельзя сказать, что идея фильма кажется потрясающе новой. Но, в отличие от историй с раздвоением личности, в «Дубликате» речь идет о существовании двух людей, которые были рождены в одном теле. Ни один из них не может жить полноценно, ведь Джонатан и Джон – это два индивидуума с разными характерами и привычками. Учитывая то, что сюжет окрашен элементами научной фантастики, лента могла получиться стоящей. Увы, по ряду причин этого не произошло.

Пользуясь случаем, хочу возмутиться тем, что фильм вышел в прокат под названием «Дубликат», искажающим основную идею истории. Вероятно, так хотели привлечь внимание зрителя (чего не добьешься скучным оригинальным названием «Джонатан») и компенсировать отсутствие громких имен в афише.

Пусть имена и не узнаваемы, но лица актеров уж точно многим знакомы. Энселя Эльгорта, играющего двух главных героев, можно вспомнить по фильму «Малыш на драйве». Также он снимался в антиутопии «Дивергент», в подростковой драме «Виноваты звезды» и в биографической экранизации «Клуб миллиардеров». Доктором Нариман стала обладательница двух премий «Эмми» Патриша Кларксон, которая в этом году появилась в нашумевшем сериале «Острые предметы». Несмотря на опыт в кино, Эльгорт и Кларксон не смогли продемонстрировать запоминающуюся игру.

Перед Энселем Эльгортом стояла довольно интересная задача показать очень разных братьев. В результате различие между ними в основном было заметно лишь в манере одеваться и причесывать волосы. Эльгорту по-своему даже повезло – главным героем все время выступает Джонатан, поэтому зрителю не приходится гадать, кто из братьев сейчас на экране.

Персонажу Патриши Кларксон попросту не хватает выразительности. Она помогает двум братьям, симпатизируя одному из них намного больше. Даже зная об этом моменте, невозможно до конца понять намерения доктора.

Скорее всего, во многом фильм проседает из-за отсутствия опыта у режиссера. Для Билла Оливера это первая полнометражная работа, поэтому расставить акценты и помочь актерам с проработкой персонажей он не смог. Хромает также атмосфера фильма, где можно разглядеть слабую попытку уклониться в триллер, о которой создатели периодически забывают. Очень жаль, «Дубликат» вполне мог стать психологическим фильмом, который щекочет нервы за счет тревожных чувств главных героев. Однако этого так и не случилось.

Невзирая на посредственность воплощения идеи, досмотреть «Дубликат» до конца все же удается. Интерес к проблеме двух разумов, заключенных в одном теле, пересиливает все банальности фильма. И так как на ленту не возлагаешь особых надежд, развязка даже может показаться интригующей.

2.5 Редакция ITC.UA Плюсы: любопытная идея фильма; интерес к финалу Минусы: не хватает напряжения и оригинальной подачи сюжета Вывод: сценарий «Дубликата» мог бы подойти для одной из серий «Черного зеркала». В качестве полнометражного фильма он никак не сможет привлечь внимание большой аудитории (даже подростковой, которая не против посмотреть на Энселя Эльгорта). Но если нет других вариантов, сходить на фильм можно.

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