Выбор редакции 2019: Фильмы

Десять лет назад, в 2009 г., лишь один фильм собрал в прокате больше $1 млрд. – камероновский Avatar. В 2019 г. сразу восемь фильмов из первой десятки заработали больше $1 млрд., причем занимающий девятую строчку рейтинга Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker не дотянул до вожделенной цифры лишь потому, что вышел всего за одиннадцать дней до Нового года. Понятное дело, когда речь идет о таких деньгах, киностудии не хотят рисковать, поэтому в Топ-10 Box Office Mojo за 2019 г. все фильмы являются ремейками, сиквелами или частью большой серии, даже Joker, несмотря на то, что его авторы всячески открещиваются от киновселенной DC. Выбирая лучшие фильмы года, мы ориентируемся не на кассовые сборы. Хотя несколько картин из Топ-10 и попали в финальный список, мы постарались чтобы в нашем рейтинге присутствовали фильмы самых разных жанров и направленности. За прошедшие 12 месяцев авторы и редакторы ITC.ua посмотрели и написали рецензии на без малого 220 фильмов и сериалов – это новый рекорд. Традиционно предупреждаем, что в связи с особенностями национального проката, часть из картин, вышедших в США еще в конце 2018 г., добралась до наших кинотеатров лишь в начале 2019 г.

Фильм по комиксам

Несмотря на наличие в этой категории самого кассового фильма всех времен и народов Avengers: Endgame, редакция ITC.ua выбрала победителем намного менее пафосную и более приземлённую подростковую комедию про Человека-паука. И хотя пострелизные амбиции Sony и Disney заставили нас поволноваться за дальнейшую судьбу Паучка, в итоге все разрешилось миром и один из самых любимых публикой героев останется в рамках Marvel Cinematic Universe. Вот и отлично.



Фильм, основанный на реальных событиях

Ford v Ferrari – фильм об уникальном гоночном эпизоде, уникальном автомобиле и уникальных людях, живших 50 лет назад. Это самый красивый и драматичный кинофильм об автогонках со времен Rush (2013), и его стоит посмотреть даже тем, кто никогда не интересовался миром автоспорта, хотя бы ради впечатляющего актерского дуэта Кристиана Бейла и Мэтта Деймона.



Комедия/трагикомедия

Once Upon a Time in Hollywood очень непростой фильм наполненный отсылками к реальным историческим событиям и личностям, к классическим голливудским фильмам и телесериалам 60-х гг. прошлого века. Если смотреть его не зная о событиях 9 августа 1969 г., легших в основу картины, Once Upon a Time in Hollywood может показаться слишком скучным и зацикленным на мелочах. Если же понимать, о чем идет речь, картина превращается в хоррор-фильм до краев наполненный саспенсом. Но Тарантино не был бы Тарантино – в каждой трагедии он найдет место для шутки.



Биографическая драма

The Irishman — самый высокобюджетный на сегодня кинопроект Netflix, Magnum Opus Мартина Скорсезе. В этой картине выдающий режиссер дискутирует с собственными работами 90-х гг. прошлого века и проводит деконструкцию жанра гангстерского кино, который он сам и помогал создавать 30 лет назад.



Драма

Скажи кто-нибудь еще год назад, что мы присудим награду за лучший драматический фильм 2019 г. картине, снятой по комиксам, мы бы только рассмеялись в ответ. Что ж, невозможно – возможно. Тодду Филлипсу и Хоакину Фениксу удалось создать неординарную картину, которая заставит вас сочувствовать психопату и убийце, и презирать самого себя за это сочувствие. Joker – очень некомфортное кино, показывающее драму человека, отвергнутого обществом.



Боевик

John Wick 3 – это квинтэссенция жанра action. Драка здесь прерывается разве что для того, чтобы оператор и специалисты по цифровой обработке кадра тоже могли, как актеры и каскадеры, продемонстрировать уровень своего мастерства. Если John Wick 2 в свое время показался нам слишком механическим, предсказуемым и монотонным, то в John Wick 3 постановщики боевых сцен выдали все, на что способны – изобретательность, разноплановость, вариативность и оригинальность.



Мюзикл

Одной только сольной партии Speechless в исполнении Наоми Скотт достаточно, чтобы отдать приз за лучший мюзикл киноадаптации классического мультфильма Disney. А ведь в Aladdin есть еще и композиции Friend Like Me, Arabian Nights и невероятный номер Prince Ali с 250 танцовщиками и 200 людьми в массовке. Это действительно невероятно красочное и грандиозное зрелище, как и полагается хорошему мюзиклу.



Мультфильм года

В мультфильмах японского аниматора Макото Синкая есть какая-то магия. Новая работа маэстро – это не только трогательная история любви двух подростков, но еще и попытка режиссера поговорить на серьезные темы, в частности, обратить внимание зрителей на проблему глобального изменения климата. А еще это невероятно красивый путеводитель по современному Токио.



Артхаус / авторское кино

Режиссер Gisaengchung / Parasite Пон Чжун Хо жонглирует весельем, напряжением и трагедией. Он дает зрителям время определиться со своим отношением к главным героям, и когда все уже кажется однозначным, меняет правила игры. Пон Чжун Хо в свойственной ему манере рассуждает о классовом неравенстве и психологии восприятия людей с низким социальным статусом. И надо сказать автору удается оживить эту избитую тему, да еще и сделать так, что фильм долгое время будет крутиться у вас в голове.



Документальный фильм

Apollo 11 – уникальный документальный фильм, который на время перенесет вас в июль 1969 г. и позволит стать свидетелем высадки на Луну. Никаких записанных 50 лет спустя комментариев экспертов и очевидцев событий, никаких компьютерных моделей и реконструкций – только чистая хроника, благодаря монтажу и правильному подбору музыки превращающаяся в настоящее драматическое полотно, посвященное величайшему триумфу человеческой цивилизации.



Спецэффекты

Лучшие спецэффекты – это те, которые не видно. Для реализации творческого замысла Мартина Скорсезе, который не хотел, чтобы такие выдающиеся исполнители как Роберт Де Ниро, Джон Пеши и Аль Пачино играли в его картине с неудобными устройствами для захвата мимики и разметкой на лице, была создана специальная камера, позволяющая актерам играть в естественных условиях во всех сценах. Новая технология цифрового омоложения актеров, разработанная для этой картины, наверняка окажет существенное влияние на фильмы будущего десятилетия.



Инновация

Black Mirror: Bandersnatch далеко не первый интерактивный фильм, и возможно это не лучшая из подобных картин, но именно она стал точкой бифуркации, пройдя которую интерактивные истории перейдут на совершенно новый уровень. Bandersnatch смотрели, Bandersnatch обсуждали, Bandersnatch ставили в пример. Картина вполне заслуживает приз за инновации 2019 г.



Музыка

Тревожное ощущение, которое не покидает вас на протяжении всего просмотра Joker, заслуга не только режиссера Тодда Филлипса и актера Хоакина Феникса, но и талантливой исландской виолончелистки и композитора Хильдур Гуднадоуттир. Именно она написала эту выматывающую душу музыку, которой пропитан весь фильм. Стиль Хильдур Гуднадоуттир трудно перепутать с каким-либо другим, ее перу принадлежит музыка к фильмам Mary Magdalene, Sicario: Day of the Soldado и сериалу Chernobyl.



Разочарование года

В 2019 г. завершились сразу три киносаги, снимавшихся на протяжении десятилетий. И худшим окончанием истории оказалась… нет, не угадали – X-Men: Dark Phoenix. Dark Phoenix – самый слабый фильм из линейки X-Men, слабый и совершенно ненужный. Контрольный в голову для франшизы, которая, возможно, переродится уже в рамках Marvel Cinematic Universe. А может, и не переродится. Ущерб, который Dark Phoenix нанес Людям Икс, сложно недооценить. Фильм с треском провалился в прокате, собрав лишь $252,4 млн. при бюджете в $200 без учета маркетинга.



Финал года

Финал «Звездных войн», эпопеи, которая началась 42 года назад, разочаровал поклонников. Может быть когда-то потом, через 10 лет, фанаты и простят Disney, как это случилось в свое время с трилогией приквелов, но сейчас сообщество возмущено окончанием истории семейства Скайуокер. Их можно понять, но все же, мы решили наградить в лице Star Wars: The Rise of Skywalker всю сагу Star Wars за неоценимый вклад в киноиндустрию. Спасибо Star Wars! И возьми, пожалуйста, отпуск хотя бы на пять-десять лет.



Украинский фильм года

2019 г. запомнился нам целой чередой отличных украинских фильмов, которые не стыдно посоветовать друзьям. Это и музыкальная комедия «Гуцулка Ксеня», и историческая драма «Заборонений», и военная драма «Іловайськ 2014. Батальйон Донбас», и самый дорогой отечественный фильм «Захар Беркут». Но особо запал нам в душу пронзительный фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева Evge / «Додому», рассказывающий непростую историю взаимоотношений отца и сына на фоне российско-украинской войны и аннексии Крымского полуострова. Этот фильм следует посмотреть каждому украинцу.



Фильм года

В выборе фильма года редакция ITC.ua была практически единогласна. Joker действительно стал самым обсуждаемым кинособытием 2019 г., что подтверждает, например, количество прочтений рецензии на фильм на нашем сайте. Фильм с рейтингом R, в который не верил даже исполнитель главной роли (Хоакина Феникса пришлось долго уговаривать принять участие в этом проекте), внезапно для всех получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, собрал больше $1 млрд. в прокате, заработал 32 престижных награды, номинирован еще на 105 (!), в том числе и на четыре Golden Globe, и наверняка будет претендовать на «Оскар». Что ж, присоединим к этому иконостасу и нашу награду «Фильм года». Заслуженный успех.



