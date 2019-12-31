Самые популярные материалы на ITC.UA в 2019 году
В последний день года мы традиционно подводим его итоги, делимся статистикой работы сайта и вспоминаем, какие материалы пользовались популярностью среди читателей. А поделиться есть чем, несмотря на то, что в целом это был сложный год, согласно Google Analytics аудитория ITC.UA составила 19,2 млн уникальных посетителей, которые провели 59 млн сеансов и просмотрели 102 млн страниц.
При этом 83,07% посетителей сайта находится в Украине, а самый большой прирост аудитории показал город Днепр, заходы из него выросли на 106%. В целом же на ITC.UA за год заходили пользователи с территории 233 стран (не путать с государствами). Дискуссии на страницах нашего ресурса в этом году велись ещё активнее, чем в прошлом, количество комментариев выросло почти на 100 тыс и составило рекордные 603 тыс комментариев.
Самой популярной операционной системой на ITC.UA остаётся Android, его использовали 62,3% посетителей сайта. На Windows пришлось 24,01% пользователей, на iOS — 10,22%, на Mac — 1,76%, а на Linux — 1,30%.
Самым популярным браузером среди посетителей ITC.UA является Chrome, его используют 72,14% пользователей, на втором месте Safari с долей 8,76%. На Firefox при этом приходится 2,92%, а на Opera — 2,82%. Браузером Microsoft Edge пользуется всего 0,57% читателей ITC.UA, а Internet Explorer — 0,45%.
Давайте посмотрим, какие материалы и видео были популярны на ITC.UA в 2019 году и собрали самое большое количество уникальных просмотров. В этот раз мы подготовили подборку не только по разделам сайта, но и по некоторым категориям.
10 самых читаемых новостей:
- Государственная миграционная служба Украины напомнила, что с 1 июля 2019 года возрастает стоимость оформления биометрических загранпаспортов и ID-карт (сравнение тарифов) — 187 тыс
- Аккумуляторы электромобилей могут стать причиной новой экологической проблемы — 172 тыс
- Распродажа «11.11» на AliExpress обрушила процессинг «ПриватБанка» — 160 тыс
- Подросток впал в депрессию после закрытия его Instagram-аккаунта с 1,2 млн подписчиков, который приносил доход $10 тыс. в месяц — 130 тыс
- Xiaomi существенно опустила цену на прошлогодний флагман Xiaomi Mi 8 Pro с подэкранным сканером отпечатков пальцев — 114 тыс
- «Нова Пошта» меняет график, с 1 марта все отделения и курьеры начнут работать 7 дней в неделю — 114 тыс
- Meizu Zero — первый в мире смартфон, который полностью лишен разъемов, отверстий и физических кнопок — 109 тыс
- Начались продажи смартфона Xiaomi Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой, производитель рассчитывает продать 1 млн смартфонов до конца месяца — 106 тыс
- Немецкий автопроизводитель Daimler (Mercedes-Benz) больше не будет разрабатывать новые двигатели внутреннего сгорания и сфокусируется на создании электромобилей — 102 тыс
- Xiaomi запатентовала дизайн смартфона с дисплеем на всю лицевую панель корпуса — 82 тыс
10 самых читаемых обзоров:
- Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro — 78 тыс
- Обзор Xiaomi Mi Note 10: 108-мегапиксельный камерафон — 73 тыс
- Обзор Samsung Galaxy M20 — 61 тыс
- Обзор смартфона Xiaomi Mi 9T Pro — 51 тыс
- Mi Smart Band 4 — лучший Mi Band от Xiaomi — 53 тыс
- Обзор смартфона Xiaomi Mi 9T — 50 тыс
- Обзор смартфона Xiaomi Mi 9 SE — 46 тыс
- Обзор смартфона Huawei P Smart 2019 — 44 тыс
- Обзор iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — 40 тыс
- Обзор смарт-часов Samsung Galaxy Watch Active — 36 тыс
10 самых читаемых статей:
- Самые интересные новые сериалы 2019 года — 85 тыс
- 42 самые ожидаемые игры 2019 года — 52 тыс
- Недорогие смартфоны с Android 9 и 4 ГБ оперативной памяти. Есть из чего выбрать? — 50 тыс
- Прошлогодние флагманы: какие смартфоны подешевели, но не потеряли актуальность — 45 тыс
- One UI — новый интерфейс Android от Samsung — 42 тыс
- EMUI 10: новый интерфейс Huawei для Android 10 — 38 тыс
- ПК месяца (январь 2019) — 34 тыс
- ПК месяца (март 2019) — 32 тыс
- ПК месяца (февраль 2019) — 29 тыс
- 34 самых ожидаемых фильма 2019 года — 29 тыс
10 самых популярных видео на канале Hotline Video:
- Лишение покупателя прав — беда украинского e-commerce
- Обзор Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
- Samsung Galaxy Watch Active — обзор смарт-часов
- iPhone 11 — обзор смартфона
- EMUI 10: новый интерфейс Huawei для Android 10
- Xiaomi Mi 9 SE — обзор смартфона
- Honor 10i — обзор смартфона
- Samsung Galaxy A70 — обзор смартфона
- Honor 9X — опыт использования смартфона
- Samsung Galaxy S10 — обзор смартфона
10 самых обсуждаемых материалов:
- Онлайн-трансляция дебатов Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» [начало в 19:00] — 4688 комментариев
- Рада ухвалила закон про українську мову як єдину державну. Він передбачає українську локалізацію сайтів і программ — 2844 комментариев
- Выборы президента Украины 2019: Интерактивная онлайн-карта с результатами — 2409 комментариев
- Как голосовал Киев и вся Украина во втором туре президентских выборов [Интерактивная онлайн-карта] — 1403 комментариев
- Рецензия на сериал Chernobyl / «Чернобыль» — 1195 комментариев
- Депутаты хотят создать 5-ю группу плательщиков единого налога специально для ФЛП в IT с двойным ЕСВ и поэтапным повышением ставки до 10% — 1165 комментариев
- Команда Зеленского не намерена пересматривать политику касательно заблокированных соцсетей и интернет-ресурсов — 976 комментариев
- Как и за кого голосовали украинцы на досрочных выборах в Верховную Раду [Инфографика] — 967 комментариев
- Депутаты предлагают снизить налоги для IT-отрасли: НДФЛ до 9% (в 2 раза), ЕСВ – до 5% (в 4,4 раза) — 846 комментариев
- Магазин MOYO по ошибке продал ноутбук вдесятеро дешевле, но в итоге отказался выдавать товар покупателю — 791 комментариев
10 самых популярных фильмов и сериалов:
- Рецензия на фильм «Джокер» / Joker — 38 тыс
- Рецензия на сериал The Witcher / «Ведьмак» от Netflix — 35 тыс
- Интерактивный фильм Black Mirror: Bandersnatch / «Чёрное зеркало: Брандашмыг» от Netflix — 33 тыс
- Рецензия на сериал Chernobyl / «Чернобыль» — 30 тыс
- Рецензия на фильм Avengers: Endgame / «Мстители: Завершение» (без спойлеров) — 26 тыс
- Рецензия на фильм «Стекло» / Glass — 26 тыс
- Рецензия на фильм Once Upon a Time in Hollywood / «Однажды в Голливуде» — 26 тыс
- Рецензия на фильм The Irishman / «Ирландец» — 25 тыс
- Рецензия на фильм Terminator: Dark Fate / «Терминатор: Фатум» — 25 тыс
- Рецензия на фильм John Wick: Chapter 3 – Parabellum / «Джон Уик 3» — 18 тыс
10 самых популярных игр:
- Metro Exodus: конечная?— 27 тыс
- Metro Exodus – The Two Colonels: еще не конечная! — 20 тыс
- Death Stranding: курьер выехал, ожидайте доставку — 18 тыс
- Call of Duty: Modern Warfare — опосредованная война — 18 тыс
- Resident Evil 2: что ж так страшно-то, а? — 17 тыс
- Assassin’s Creed Odyssey – Fate of Atlantis: бросить вызов богам — 16 тыс
- Need for Speed Heat: переменная облачность, ожидается дождь — 14 тыс
- Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm – о дивный новый мир — 13 тыс
- PC Building Simulator: ПК месяца своими руками — 13 тыс
- Sekiro: Shadows Die Twice — тени умирают много, очень много раз — 11 тыс
10 самых популярных материалов про автомобили:
- Гид покупателя: ТОП-6 японских кроссоверов «на все случаи жизни» (по обзорам ITC.UA) — 36 тыс
- Тест-драйв Volkswagen Golf 8: внутри – инновации, под капотом – «атмосферник» и АКПП (нет, не DSG) — 32 тыс
- Тест-драйв Renault Duster «дизель»: ТОП-5 вопросов и ответов — 29 тыс
- Электромобили и 2019 год: больше АКБ, быстрее зарядка и коробка передач — 28 тыс
- Тест-драйв Toyota RAV4 2019: новый гибрид, новый дизайн, новый бестселлер? — 26 тыс
- Тест-драйв Haval H6: достойная попытка или провал? — 25 тыс
- Тест-драйв Mitsubishi Outlander 2019: ТОП-5 вопросов и ответов — 25 тыс
- «Пежо Ситроен Украина» и перезапуск Opel: что нас ждет в 2019 году? — 23 тыс
- Автомобиль года в Украине 2019: названы все победители — 23 тыс
- Новый Mercedes GLE: 245-367 л.с., «пневма» и 48 вольт, 7-местный салон – от 1,69 млн. грн. — 18 тыс
В целом 2019 год получился для редакции ITC.UA довольно продуктивным, мы сделали 4822 новости, 2259 записей в блоге, написали 609 обзоров, 211 статей, сняли 113 видео. Здесь на правах главного редактора хочу поблагодарить всю команду сайта, ребята, вы лучшие!
И, конечно же, ничего бы этого не было без вас, наши дорогие читатели, большая благодарность всему сообществу ITC.UA! Спасибо, что вы с нами, спасибо за поддержку, за критику и за помощь! И с наступающим Новым Годом, пусть он будет для вас счастливым и подарит только позитивные эмоции! 🥳
P.S. Традиционно у редакции не будет новогодних каникул, поэтому заглядывайте к нам, материалы на сайте будут появляться все выходные и праздничные дни. Да и некогда нам отдыхать, в новом году хочется успеть ещё больше, улучшить сайт, вёрстку, форматы, добавить новые возможности.
С наилучшими пожеланиями, Редакция ITC.UA