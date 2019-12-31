Самые популярные материалы на ITC.UA в 2019 году





В последний день года мы традиционно подводим его итоги, делимся статистикой работы сайта и вспоминаем, какие материалы пользовались популярностью среди читателей. А поделиться есть чем, несмотря на то, что в целом это был сложный год, согласно Google Analytics аудитория ITC.UA составила 19,2 млн уникальных посетителей, которые провели 59 млн сеансов и просмотрели 102 млн страниц.

При этом 83,07% посетителей сайта находится в Украине, а самый большой прирост аудитории показал город Днепр, заходы из него выросли на 106%. В целом же на ITC.UA за год заходили пользователи с территории 233 стран (не путать с государствами). Дискуссии на страницах нашего ресурса в этом году велись ещё активнее, чем в прошлом, количество комментариев выросло почти на 100 тыс и составило рекордные 603 тыс комментариев.

Самой популярной операционной системой на ITC.UA остаётся Android, его использовали 62,3% посетителей сайта. На Windows пришлось 24,01% пользователей, на iOS — 10,22%, на Mac — 1,76%, а на Linux — 1,30%.

Самым популярным браузером среди посетителей ITC.UA является Chrome, его используют 72,14% пользователей, на втором месте Safari с долей 8,76%. На Firefox при этом приходится 2,92%, а на Opera — 2,82%. Браузером Microsoft Edge пользуется всего 0,57% читателей ITC.UA, а Internet Explorer — 0,45%.

Давайте посмотрим, какие материалы и видео были популярны на ITC.UA в 2019 году и собрали самое большое количество уникальных просмотров. В этот раз мы подготовили подборку не только по разделам сайта, но и по некоторым категориям.

10 самых читаемых новостей:

10 самых читаемых обзоров:

10 самых читаемых статей:

10 самых популярных видео на канале Hotline Video:

10 самых обсуждаемых материалов:

10 самых популярных фильмов и сериалов:

10 самых популярных игр:

10 самых популярных материалов про автомобили:

В целом 2019 год получился для редакции ITC.UA довольно продуктивным, мы сделали 4822 новости, 2259 записей в блоге, написали 609 обзоров, 211 статей, сняли 113 видео. Здесь на правах главного редактора хочу поблагодарить всю команду сайта, ребята, вы лучшие!

И, конечно же, ничего бы этого не было без вас, наши дорогие читатели, большая благодарность всему сообществу ITC.UA! Спасибо, что вы с нами, спасибо за поддержку, за критику и за помощь! И с наступающим Новым Годом, пусть он будет для вас счастливым и подарит только позитивные эмоции! 🥳

P.S. Традиционно у редакции не будет новогодних каникул, поэтому заглядывайте к нам, материалы на сайте будут появляться все выходные и праздничные дни. Да и некогда нам отдыхать, в новом году хочется успеть ещё больше, улучшить сайт, вёрстку, форматы, добавить новые возможности.

С наилучшими пожеланиями, Редакция ITC.UA