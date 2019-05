Рецензия на фильм Aladdin / «Аладдин»

Киноадаптация классического диснеевского мультфильма Aladdin (1992) вызвала ожесточенные споры еще до своего выхода в свет. Фильм Гая Ричи заочно ругали за плохие спецэффекты, слишком синего Джинна, недостаточно семитскую внешность Уилла Смита, за неправильных Аладдина и Жасмин. Что ж, картина уже в кинотеатрах и можно лично убедиться к чему привело сотрудничество Disney и одного из самых ярких режиссеров современности.

Aladdin / «Аладдин» Жанр сказка

Режиссер Гай Ричи

В ролях Мена Массуд (Аладдин), Наоми Скотт (принцесса Жасмин), Уилл Смит (Джинн), Марван Кензари (Джафар), Насим Педрад (Далия), Навид Негабан (Султан), Билли Магнуссен (принц Андерс), Нуман Аджар (Хаким) и др.

Студии Walt Disney Pictures, Rideback

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

У меня очень неоднозначное отношение к live-action версиям мультфильмов Disney. Мне не очень понравились Alice Through the Looking Glass и The Jungle Book, хотя последняя адаптация определенно лучше, чем Mowgli: Legend of the Jungle Энди Серкиса. Меня не впечатлила бёртоновская версия Dumbo, зато очаровала фантастически красивая Beauty and the Beast.

Такие же непростые отношения у меня и с творчеством Гая Ричи. Я обожаю Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) и Snatch (2000), но скептически отношусь к шерлокиане с Дауни-мл. Мне нравится The Man from U.N.C.L.E., но King Arthur: Legend of the Sword показался слишком рваным и неубедительным.

Что ж, Aladdin 2019, похоже, удалось примирить вашего покорного слугу и с киноверсиями мультфильмов Disney и творчеством Гая Ричи. Возможно потому, что собственно Ричи в этом фильме не так уж и много – исходный материал и установки владельцев торговой марки не оставляли места для режиссерского видения. Впрочем, рука Ричи все же ощущается в работе с живыми декорациями, в постановке трюков, в финальном монтаже фильма.

Съемки Aladdin проходили в Британии и в Иордании, причем содействие работе над фильмом оказывала иорданская королевская семья. Для воссоздания экранной Аграбы с использованием натуральных материалов были построены огромные реальные декорации и это отлично видно, например, в сцене погони. Прообразом города в мультфильме стал Багдад, в киноверсии видно влияние марокканской, персидской, индийской и турецкой архитектуры.

Я не буду пересказывать сюжет, историю знакомства вора Аладдина, принцессы Жасмин и Джинна знают все. В новой версии в угоду звездному Уиллу Смиту роль Джинна была переписана, и он стал одновременно еще более эксцентричным и экстравагантным, и более человечным. Несмотря на опасения «интернет воинов» Уилл Смит отлично вжился в своего персонажа, хотя местами и перетягивает на себя чуть больше внимания, чем хотелось бы. Впрочем, Мена Массуд и Наоми Скотт отлично справляются со своими ролями и сдерживают аппетиты Смита.

Из Наоми Скотт, к выбору которой на роль Жасмин тоже были определенные вопросы, получилась замечательная персидская принцесса нового поколения. Ее персонажа чуть осовременили и переписали – умница и красавица Жасмин обрела и собственные амбиции и, честно говоря, такая принцесса лично мне нравится больше. А уж насколько шикарны костюмы Жасмин… это нужно видеть.

Вообще работа декораторов и художников по костюмам заслуживает самых высоких похвал, им действительно удалось воссоздать атмосферу восточной сказки, сделать ее практически осязаемой. Aladdin невероятно красивый фильм и дело далеко не в компьютерной графике, хотя и без нее, конечно же, не обошлось.

Собственно, сама CG вызывает противоречивые эмоции. Те же Абу, Яго и Летающий ковер сделаны на невероятном уровне, а вот к анимации Джинна, особенно в первой сцене в Пещере, есть определённые претензии, местами она напоминает графику из видеоигр середины 2000-х. Кроме того, в некоторых сценах погони явно видны следы ускоренного проигрывания.

Ну и, конечно же, музыка и танцевальные номера, это ведь все-таки фильм Disney. Оригинальный саундтрек мультфильма 1992 г. был переработан. Часть композиций получили новую аранжировку, часть была переписана под новых исполнителей, например, тот же номер Prince Ali адаптировали под Уилла Смита, а к композиции Arabian Nights был написан новый текст. Переработана была и тема Friend Like Me. Плюс в ремейке появились и новые номера, например, потрясающая сольная партия Speechless в исполнении Наоми Скотт. Да, все композиции в фильме переведены на украинский, что логично для детской ленты, но не идет на пользу целостности номеров. Что ж, это отличный повод послушать оригинальный саундтрек и позже пересмотреть фильм на языке оригинала.

Что же до танцевальных номеров, я не знаю, выписывал ли Гай Ричи консультантов из Болливуда или просто внимательно смотрел индийские фильмы, но номера получились буквально взрывными и невероятно яркими. В номере Prince Ali, например, принимали участие 250 танцовщиков и 200 человек массовки, а гигантский верблюд, на котором едет Али был сделан из настоящих цветов. Невероятное зрелище, не думаю, что мы в ближайшее время увидим в кино что-либо более грандиозное. Впрочем, в фильме достаточно отличных композиций и сцен, те же Friend Like Me в начале и в финале картины или обе версии Speechless.

Не думал, что когда-либо скажу это, но теперь я с нетерпением жду новых киноадаптаций Disney. И, похоже, их число скоро превысит число фильмов в Marvel Cinematic Universe. С 2010 г. вышло уже 9 live-action фильмов Disney, а в списке планируемых еще два десятка названий. The Lion King (2019), Maleficent: Mistress of Evil (2019), Mulan (2020), Cruella (2020), Robin Hood, Snow White and the Seven Dwarfs, Pinocchio, The Hunchback of Notre Dame, Lilo & Stitch, The Little Mermaid, Tinker Bell, Charming, Rose Red, The Jungle Book 2. Плюс специально для стримингового сервиса Disney будут сняты Lady and the Tramp (2019), The Sword in the Stone и Peter Pan.

Надеемся в этом списке останется место и для Aladdin 2: The Return of Jafar и Aladdin and the King of Thieves. Лично я еще раз с большим удовольствием посмотрю на совместную работу Уилла Смита, Мены Массуда и Наоми Скотт.