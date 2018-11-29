Bethesda решила сэкономить и заменила брезентовую сумку в «коллекционке» Fallout 76 за $200 на нейлоновую. Только никому об этом не сказала

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Как известно, новая постапокалиптическая ролевая игра Fallout 76 неожиданно для всех оказалась большим разочарованием – впервые за всю историю серии. Казалось бы, Bethesda должна из кожи лезть, чтобы исправить ситуацию. Но увы, пока что издательство больше разочаровывает, чем радует. И недавний случай – еще один жирный минус в копилку компании.

На рекламных изображения и описании коллекционного издания Fallout 76: Power Armor Edition за $200 среди прочего содержимого числилась брезентовая сумка. Но при получении заветной коробочки фанатов серии ждал неприятный сюрприз – сумка оказалась вовсе не брезентовой, а нейлоновой. Понятно, что раздосадованные пользователи сразу же обратились в поддержку Bethesda, предположив, что это какая-то ошибка. Но ответ службы поддержки ввел их в еще большее недоумение. Одному покупателю компания сказала, что брезентовая оказалась слишком дорогой в производстве, а другому объяснила замену нехваткой материалов. Ниже приводим два ответа службы поддержки Bethesda на жалобы пользователей.

Вот первый:

«Нам жаль, что вы недовольны сумкой. Вариант с изображения был прототипом и его производство оказалось слишком затратным. Мы не планируем что-либо предпринимать по этому поводу».

А это второй:

«Из-за недоступности материалов нам пришлось выбрать нейлоновую сумку для издания Fallout 76: Power Armor Edition. Мы надеемся, что это не помешает кому-либо насладиться, как нам кажется, одним из наших лучших коллекционных изданий».

То есть, Bethesda банально даже не извинилась за недочет, не говоря уже о предложении возврата средств или каких-то бонусах.

Более того, Bethesda не предупредила сторонних продавцов об изменениях содержимого комплекта Fallout 76: Power Armor Edition (в описании на Amazon до сих пор указывается брезентовая сумка), зато по-тихому изменила описание у себя на сайте.

Подводя итог, вдобавок к потенциальному иску за недобросовестную торговлю из-за отказов возвращать деньги за Fallout 76 Bethesda теперь рискует получить еще один за обман покупателей.

Источник: Reddit и DTF