Четвертые «Мстители» выйдут в повторный прокат — на сей раз со сценами после титров





Как известно, Avengers: Endgame / «Мстители: Финал» стал первым фильмом киновселенной Marvel без привычных сцен после титров. Но вот сейчас стало известно, что картина вернется в широкий прокат с дополнительными сценами. Об этом в интервью Comic Book заявил глава Marvel Studios Кевин Файги.

Не вдаваясь в детали, продюсер заявил, что дополненная новыми сценами версия Avengers: Endgame выйдет в ограниченный прокат в США с 28 июня. Затем он уточнил, что не стоит считать эту версию «расширенной», поскольку все дополнительные материалы можно будет увидеть после титров.

«Не уходите сразу после окончания фильма, там после титров будет удаленная сцена, небольшая дань памяти и несколько сюрпризов», — отметил Кевин Файги.

С учетом того, что через неделю после этого выйдет Spider-Man: Far From Home / «Человек-паук: Вдали от дома», логично думать, эта удаленная сцена как-то связана с новыми приключениями Питера Паркера. К тому же, если помните, последний трейлер новой части о Человеке-пауке содержал спойлеры к Avengers: Endgame.

Сложно сказать, является ли это ход спланированным, либо же решение о повторном прокате Avengers: Endgame было внезапным. Более вероятным представляется первый вариант. Но интересно другое: сейчас разрыв по мировой кассе между четвертыми «Мстителями» и «Аватаром» Джеймса Кэмерона составляет всего 44,5 млн ($2,743 млрд против 2,787 млрд). И, скорее всего, благодаря этому повторному релизу картина Marvel все же обойдет нынешнего лидера и станет самой кассовой в истории.

Пока неясно, насколько широким будет этот повторный прокат и будут ли показывать дополненных четвертых «Мстителей» в Украине. Но вероятность очень большая, просто следите за расписанием кинотеатров в своих городах.

Источник: Comic Book и Screen Rant