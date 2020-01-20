Epic Games добавили в iOS-версию шутера Fortnite поддержку нажатия мини-джойстиков и режим 120 fps (только для iPad Pro)





Планшет iPad Pro обычно приобретают профессиональные пользователи, способные по достоинству оценить его продвинутые возможности. Однако ничто человеческое не чуждо даже профессиональным дизайнерам, фотографам и другим творцам, которые в минуту отдыха используют мощную начинку планшета для игр. Именно для таких пользователей и случаев Epic Games добавил поддержку режима 120 fps в популярный мобильный онлайн-шутер Fortnite.

В частности, в описании нововведений свежей iOS-версии игры 11.40.1 появилась поддержка функции нажатия на мини-джойстики (кнопки L3 и R3) в совместимых геймпадах на устройствах с iOS 13 и режима 120 fps на iPad Pro третьего поколения (2018). По словам опробовавших данный режим геймеров, разница между новым и обычным режимом весьма значительна, причем несмотря на то, что фреймрейт периодически падает до уровня 90-100 кадров в секунду, изображение остается весьма качественным.

Выбор режима 120 fps автоматически переключает разрешение экрана в более низкий режим, а настройки качества изображения — в режим «medium». Отметим, что это типичное для мобильного Fortnite решение, выбор режима качества «high» автоматически снизит частоту кадров до 60 fps, а режима «epic» — до 30 fps.

Напомним, что Epic Games запустила режим 60 fps еще в 2018 году, но только для свежих смартфонов iPhone XS, XS Max и XR, остальные мобильные устройства на тот момент могли запустить игру с частотой кадров не более 30 fps. Сейчас с таким фреймрейтом игра работает на Nintendo Switch и смартфонах бюджетного и среднего уровня; более дорогие Android-смартфоны и iPhone как правило могут запустить Fortnite в режиме 60 fps (так же, как и консоли PS4 и Xbox One); ну, а в наиболее выгодных условиях оказались владельцы планшетов iPad Pro (120 fps) и игровых ПК, у которых fps ограничен лишь возможностями «железа».

Источник: The Verge