Фотогалерея дня: Немцы превратили виртуальный концепт Mini Vision Urbanaut в реальный прототип электромобиля

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В конце прошлого года дизайнеры представили концепт автономного электрического минивэна с трансформируемым салоном Mini Vision Urbanaut. Модель была полностью цифровой, но так понравилась создателям и публике, что ее решили перенести в рельный мир, собрав полностью функциональный автомобиль, способный к самостоятельному передвижению.

Интересно, что Mini Vision Urbanaut создавался по принципу «от внутреннего оформления к внешнему». То есть на первом этапе дизайнеры разработали интерьер автомобиля, используя элементы фурнитуры и деревянные масштабные модели. Следующим этапом стало создание цифровой модели автомобиля с помощью технологии дополненной реальности, после чего в студии MINI Design в Мюнхене был собран физический образец концепта.

Здесь специалисты BMW Group воплотили весь свой опыт, чтобы преобразовать цифровой образ автомобиля в реальный концепт. Моделисты, программисты, специалисты по окраске, инженеры и многие другие профессионалы BMW Group работали вместе с дизайнерами, чтобы довести уровень проработки MINI Vision Urbanaut до качества полноценного прототипа. Каждая деталь была специально разработана и произведена вручную с использованием самых передовых инструментов.

Особенностью Mini Vision Urbanaut является концепция моментов MINI, в которые входят Chill, Wanderlust и Vibe — в каждом из них экстерьер и интерьер изменяются таким образом, чтобы обеспечить самую подходящую обстановку для пассажиров. При этом атмосфера дополнительно усиливается особыми ароматами, звучанием и освещением.

Помимо трех стандартных моментов владелец может создать персональный «My Moment» в котором широкие возможности персонализации позволят максимально точно выразить настроение и пожелания владельца.

Chill — в этом моменте концепт предлагает пассажирам перевести дух от ежедневных дел и расслабиться. Автомобиль становится оазисом комфорта, давая возможность отдохнуть либо поработать с максимальной концентрацией. Заднее сиденье-софа Cozy Corner может принимать вертикальное или полностью горизонтальное положение, а освещение над ним имитирует зеленую лесную листву. Круглый элемент в центре салона складывается, превращаясь в настольную лампу, и скрывает от взора любые дисплеи и переключатели.

— в этом моменте концепт предлагает пассажирам перевести дух от ежедневных дел и расслабиться. Автомобиль становится оазисом комфорта, давая возможность отдохнуть либо поработать с максимальной концентрацией. Заднее сиденье-софа Cozy Corner может принимать вертикальное или полностью горизонтальное положение, а освещение над ним имитирует зеленую лесную листву. Круглый элемент в центре салона складывается, превращаясь в настольную лампу, и скрывает от взора любые дисплеи и переключатели. Wanderlust – единственный момент MINI, предполагающий движение в режиме ручного или автоматизированного управления. Эргономика интерьера настраивается для максимального удобства водителя, предлагая пассажирам переосмыслить романтику путешествия. Достаточно прикоснуться к логотипу Mini, чтобы получить доступ к рулевому колесу и педалям. Интерфейс центрального круглого дисплея предоставляет информацию о маршруте, включая окружающие достопримечательности и время прибытия в пункт назначения.

– единственный момент MINI, предполагающий движение в режиме ручного или автоматизированного управления. Эргономика интерьера настраивается для максимального удобства водителя, предлагая пассажирам переосмыслить романтику путешествия. Достаточно прикоснуться к логотипу Mini, чтобы получить доступ к рулевому колесу и педалям. Интерфейс центрального круглого дисплея предоставляет информацию о маршруте, включая окружающие достопримечательности и время прибытия в пункт назначения. Vibe — этот момент выносит на первый план общение с другими людьми. Распашные боковая дверь и лобовое стекло полностью стирают границы между интерьером и окружающим миром. Центральный круглый элемент становится инструментом управления информационно-развлекательной системой. Анимация графических эквалайзеров, работающих в такт с музыкой, проецируется на поверхности кузова, колесные диски и световой элемент над задним сиденьем, создавая приятную «клубную» атмосферу.

В создании Mini Vision Urbanaut инженеры следовали принципу ответственного использования ресурсов, при этом рактически все применяемые компоненты подлежат вторичному использованию. Избегая избыточного использования материалов, команда разработчиков наделила некоторые детали интерьера двойной функциональностью.

Например, приборная панель может превращаться в кушетку, а центральный OLED-дисплей в режиме Chill становится стильной лампой. Кроме того, в концепте не использовались хром или натуральная кожа, зато применяется текстиль из переработанных материалов, включая шерсть, полиэстер и тенсел. В конструкции рулевого колеса и секций пола используется пробка, которая добавляет интерьеру эстетики природной натуральности и поддерживает приятный микроклимат. Все эти особенности дополнены электрической силовой установкой и нулевым уровнем вредных выбросов.

Источник: InsideEV’s