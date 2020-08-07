Intel снова за старое. Компания доказывает превосходство ее 14-нм шестиядерного Core i7-10750H над 7-нм восьмиядерным AMD Ryzen 7 4800H





Как мы на днях убедились, прежняя стратегия Intel (беспощадный маркетинг c умелым манипулированием цифрами и результатами тестов + снижение цен) на рынке x86-совместимых процессоров работает не так хорошо, как раньше, и конкурировать с AMD лидеру все сложнее, особенно в потребительском настольном и мобильном сегментах. Но маркетинговый отдел Intel упорно продолжает гнуть линию, пытаясь доказать всему миру превосходство процессоров компании.

Короткая преамбула от автора: заметка написана в более вольном стиле и в разделе «Блоги». Ни в коем случае не хотел задеть личные чувства поклонников Intel (все мы за широкий выбор и конкуренцию), но откровенное манипулирование результатами тестов производительности уже порядком надоело.

Итак, Intel опубликовала данные свежих тестов производительности, выполненных в соответствии с собственной методикой «Real World Performance». В этих тестах Intel сравнила Core i7-10750H (Comet Lake-H) 10-го поколения с APU AMD Ryzen 7 4800H (Renoir-H). Сравнение, как несложно догадаться, оказалось не в пользу последнего.

Напомним, Intel Core i7-10750 представляет собой 6-ядерный и 12-поточный мобильный процессор на 14-нм техпроцессе с частотами 2,6-5,0 ГГц и TDP в 45 Вт (PL1). В активе конкурирующего 45-ваттного AMD Ryzen 7 4800H, изготовляемого по нормам техпроцесса 7 нм, находится 8 физических ядер, работающих на частотах 2,9-4,2 ГГц, с поддержкой технологии многопоточной обработки данных SMT.

Для тестов Intel взяла схожие конфигурации ноутбуков — Lenovo R7000-2020 на платформе AMD и Lenovo Y7000-2020 на собственной платформе. Оба оснащены видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, 16 ГБ памяти DDR4, SSD 512 ГБ, дисплеем 1080р и версия ОС не отличалась (Windows 10 Home V1909 18363.836). Единственное различие было в памяти: 2933 МГц для платформы Intel и 3200 МГц — для платформы AMD.

По итогам тестирования Intel заключила, что Core i7-10750 быстрее Ryzen 7 4800H в играх до 37%, а в «реальных приложениях» — до 25%. Как оказалось, что шестиядерный Core i7-10750 на менее совершенном техпроцессе оказался настолько лучше восьмиядерного Ryzen 7 4800H на более совершенной технологии? Все просто: дело в умелом манипулировании. А теперь подробнее о том, что не так с этими тестами.

Во-первых, Intel сделала акцент на играх, в которых «синие» действительно преуспевают, что подтверждают многочисленные независимые тесты. Всего было протестировано 36 игр с настройками по умолчанию.

Но если посмотреть подробнее, только в одной игре наблюдался самый большой скачок FPS с перевесом в 37% в пользу Intel, в 21 игре Core i7-10750H опережал Ryzen 7 4800H на 3-10%, в 14 играх — на 10%, и в одной игре результаты были сопоставимые.

Игры с разницей производительности 37%: Tom Clancy’s Division 2.

Более 10%: Assassin’s Creed Odyssey, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, F1 2019, FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers, Grand Theft Auto V, JX3, League of Legends, Team Fortress 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Tom Clancy’s The Дивизион 2, Total War: Warhammer 2-Campaign, War Thunder Tank Battle, World of Warcraft.

От 3% до 10%: ARK: Survival Evolved, Ashes of the Singularity: Escalation, Battlefield 1, Battlefield V, Borderlands 3, Call of Duty: Warzone, Far Cry 5, Far Cry New Dawn, FINAL FANTASY XV, HITMAN 2, Justice, Средиземье: Тени войны, Охотник на монстров: Мир, Лунный клинок, Mount & Blade II: Bannerlord, PLAYER UNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG), Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider, Total War: THREE KINGDOMS, World of Tanks enCore, Мировая война Z Вулкан.

+/-3%: Rise of the Tomb Raider.

Как уже было отмечено, в тестах использовались ноутбуки Lenovo Legion Y7000 и R7000 с видеокартой GeForce GTX 1650 Ti. Отдельных тестов встроенной графики Intel, само собой, не проводила.

И, во-вторых, если для оценки игровой производительности Intel использовала 36 игр, то производительность в реальных приложениях тестировали в… пяти программах. Это Microsoft Excel и PowerPoint (PCMark 10), а также Chrome, SYSmark и Adobe Lightroom. Ни одно из этих приложений не может похвастаться хорошей оптимизацией под многоядерные процессоры. Что особенно показательно, тесты с многопоточностью из своего набора тестов, в которых AMD доминирует, Intel исключила. К счастью, найти более полноценные тесты независимых источников не представляет особого труда.

Источник: Benchlife