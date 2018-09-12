Компания Ocean Cleanup запустила установку по сбору пластикового мусора в Тихом океане

Компания Ocean Cleanup запустила из залива Сан-Франциско свою первую одноименную систему сбора пластикового мусора в Тихом океане, которая после двухнедельных испытаний отправится к Большому тихоокеанскому мусорному пятну.

Отметим, что система Ocean Cleanup разработана изобретателем нидерландского происхождения Бояном Слатом. Она представляет собой 600-метровый «поплавок» из гибких балок в форме латинской буквы U. К нему прикреплена трехметровая подводная сеть, которая свободно движется в воде и, собирая по пути разнокалиберный мусор, образует скопления, которые затем можно поднимать и вывозить сопровождающими судами. Предполагается, что Ocean Cleanup, привлекшая $30 миллионов благотворительного и краудфандингового финансирования, будет собирать фрагменты пластика размером более 5 см.

«После пяти лет исследований, разработок и тестирования мы запустили первую в мире систему очистки океана из залива Сан-Франциско. Теперь система на пути к промежуточной остановке в 350 морских миль (648 км) от побережья, где она пройдет двухнедельные испытания, а затем направится к Большому тихоокеанскому мусорному пятну, преодолев в итоге еще 1000 морских миль (1852 км), чтобы начать уборку», — говорится в сообщении.

Как утверждается, система доберется до точки испытаний за три-пять дней, там она впервые развернется в рабочую конфигурацию. До Большого тихоокеанского мусорного пятна она дойдет за три недели. Скорость ее движения составляет 2-4 узла (до 7,5 км/ч). Следить за движением установки можно на сайте проекта.

Всего компания планирует запустить 60 таких систем и за пять лет убрать половину Большого тихоокеанского мусорного пятна, а к 2040 году — до 90% пятна.

Поскольку Большое тихоокеанское мусорное пятно находится в международных водах, для реализации проекта не нужна экологическая экспертиза. Однако Ocean Cleanup все же заказала такую экспертизу у независимых консультантов, которые заключили, что единственным негативным последствием проекта для окружающей среды станет привлечение к мусору морских черепах, которые могут проглотить пластик.

«Я невероятно благодарен за высокий уровень поддержки, который мы получили за последние несколько лет от людей со всего мира. Это позволило нам разработать, протестировать и запустить систему, способную смягчить последствия экологической катастрофы. Это дает мне уверенность в том, что, если наша технология будет работать, мы сможем очистить Тихий океан», — заявил глава Ocean Cleanup Боян Слат.

Источник: Naked Science