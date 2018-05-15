Милла Йовович снимется в фантастике по вселенной игры Monster Hunter у режиссера серии Resident Evil

Поклонникам фантастики актриса с украинским происхождением Милла Йовович известна в первую очередь по кинофраншизе Resident Evil / «Обитель зла». В рамках серии, основанной на одноименной компьютерной игре от Capcom, успело выйти шесть полнометражных фильмов, однако даже после премьеры финальной части серии «Обитель зла: Последняя глава» актриса решила не забрасывать фантастику в целом и продукцию Capcom в частности.

В результате режиссер и продюсер франшизы Пол Андерсон (который по счастливой случайности также является законным супругом Миллы Йовович), предложил актрисе продолжить сотрудничество в рамках новой франшизы Monster Hunter от той же Capcom. Съемки нового фантастического боевика должны начаться уже в сентябре текущего года в Южной Африки, при этом на картину выделен достаточно неплохой бюджет в $60 млн.

Станет ли первый фильм по Monster Hunter World началом новой франшизы, покажут только результаты киносборов. Однако вряд ли творческий и супружеский тандем откажется от возможности снять несколько фильмов, тем более что инсайдеры уточняют, что создатели планируют съемки целой серии, а не отдельной картины.

Напомним, что последняя часть серии «Обитель зла: Последняя глава» собрала $312 млн в мировом прокате, а все шесть фильмов суммарно превысили отметку в $1 млрд. В свою очередь игра Monster Hunter: World была выпущена в январе текущего года на платформах PC, PS4 и Xbox One, общие продажи составляют более 8 млн копий.

Источник: The Verge