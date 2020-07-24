«Не слухала Катерина…. полюбила москалика». На одному зі скріншотів S.T.A.L.K.E.R. 2 помітили уривок з твору «Катерина» Тараса Шевченка





Найбільш несподіваний і найгучніший анонс вчорашньої великої презентації Microsoft Xbox Games Showcase (всі трейлери та анонси вчорашнього шоу) — це, безперечно, довгоочікуваний сиквел знаменитої S.T.A.L.K.E.R. від української студії GSC Game World. Враховуючи інтерес до довгобуду українських розробників — у тизер-трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2 наразі більше переглядів на YouTube-каналі Xbox, ніж у будь-якого іншого відео зі вчорашньої прем’єри, не дивно, що шанувальники уважно вивчають кожен опублікований кадр, скріншот і арт, розбираючи їх на деталі. І на одному зі скріншотів знайшлася досить потішна «пасхалка» — уривок з невмирущого твору «Катерина» Тараса Шевченко.

Мова йде про кадр, який демонструє приміщення з безліччю інкубаторів, в яких знаходяться істоти, схожі на ембріони. Частину тексту можна побачити на одному з інкубаторів — він нанесений на скло (зображення вище).

Одразу після публікації трейлера розробники розповіли ще декілька цікавих фактів про гру:

На відміну від оригіналу з пов’язаними між собою локаціями, сиквел буде грою з повноцінним відкритим світом. Карта буде «однією з найбільших, що є зараз».

Розробники повністю переосмислили систему симуляції життя A-Life з першої частини. Нова система називається A-Life 2.0 — мешканці Зони будуть постійно взаємодіяти між собою і з оточенням навіть за відсутності гравця.

Кожне проходження S.T.A.L.K.E.R. 2 хочуть зробити унікальним. Тобто, гравцю потрібно буде постійно робити вибір і кожне його рішення матиме не тільки короткострокові наслідки, а й викличе зміни у всьому ігровому світу. Сюжетна кампанія буде «розгалуженою історією з безліччю різних фіналів».

Гра розроблюється не тільки для шанувальників оригіналу, але і для новачків — судячи з усього, знайомство з сюжетом попередніх ігор буде необов’язкове.

Поки у S.T.A.L.K.E.R. 2 немає навіть приблизної дати виходу. Відомо, що гра пропустить поточне покоління консолей і спочатку вийде на ПК та Xbox Series X, а також в день релізу буде безкоштовно доступна підписникам Game Pass. Також гра буде тимчасовим ексклюзивом Microsoft — це означає, що на PlayStation 5 вона вийде пізніше.