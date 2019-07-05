Немецкие и австрийские инженеры уменьшат интервалы между посадками самолетов при помощи параллельных панелей

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Австрийская диспетчерская компания Austro Control и Германский аэрокосмический центр DLR приступили к практическим испытаниям аэродромных конструкций, призванных сократить посадочные интервалы. Как пишет Flightglobal, исследование фактической эффективности установок, представляющих собой набор параллельных панелей, проводится на 16-й взлетно-посадочной полосе аэропорта Вены.

Отметим, что пролетающие самолеты и вертолеты оставляют за собой зоны турбулентности, которые у земли могут сохраняться относительно долгое время. Чем больше и тяжелее пролетевший самолет или вертолет, тем дольше сохраняются оставленные им вихревые следы.

Зоны турбулентности представляют серьезную угрозу для аппаратов, летящих следом, поскольку, помимо прочего, могут вызывать падение подъемной силы на крыле. Для предотвращения аварийных ситуаций, вызванных попаданием летательных аппаратов в вихревые следы, в аэропортах для разных классов самолетов установлены разные дистанции, которые те должны соблюдать, летя за другими самолетами.

Например, самолеты среднего класса (максимальный взлетный вес от 7 до 136 тонн), летящие за самолетами тяжелого класса (более 136 тонн), должны выдерживать расстояние не менее 9,3 километра. Вынужденное соблюдение таких мер предосторожности сдерживает развитие аэропортов и в условиях растущих объемов пассажироперевозок нередко приводит к задержкам в приеме и отправке рейсов.

Сегодня авиаразработчики ищут различные способы безопасно сократить интервалы следования для самолетов. Аэродромные конструкции, разработанные Austro Control и DLR, представляют собой панели высотой 4,5 метра и длиной 9 метров. Они устанавливаются в начале посадочной полосы параллельно друг другу и продольной оси самой полосы.

Согласно заявлению разработчиков, тестовые проверки в компьютерной симуляции, а также эксперименты с панелями на площадках DLR в Оберпфаффенхофене показали, что в их близи вихревые следы приземлившихся самолетов угасают заметно быстрее, чем обычно.

Практические испытания конструкций в аэропорту Вены планируется проводить до сентября текущего года. Если по итогам они будут признаны успешными, специалисты намерены по возможности доработать панели и наладить их серийное производство в течение двух лет.

Источник: N+1