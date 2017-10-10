Новый трейлер восьмого фильма саги «Звёздные Войны: Последние Джедаи» / Star Wars: The Last Jedi

Компания Lucasfilm опубликовала новый трейлер восьмого эпизода саги «Звёздные Войны: Последние Джедаи» / Star Wars: The Last Jedi, а также объявила о начале предварительных продаж билетов в кинотеатры, хотя до премьеры еще остается более двух месяцев.

Сюжет второго эпизода третьей по счету трилогии является прямым продожением седьмой части «Звездные войны: Пробуждение Cилы» / Star Wars: The Force Awakens, которая не только порадовала фанатов вселенной присутствием старых знакомых Хана Соло, Леи Органы и Чуббаки, но и познакомила с целым рядом новых героев, включая повстанцев Рей, Финна, По Дамерона и конечно же переметнувшегося на темную сторону сына Соло и Органы Кайло Рена.

В восьмом эпизоде нас ждет встреча новой героини Рей с Люком Скайуокером, который и должен научить ее джедайскому мастерству, а также борьба повстанцев со зловещим Первым Орденом.

Отметим, что сценаристом и режиссером картины выступил Райан Джонсон, наиболее известный по режиссуре сериала «Во все тяжкие» / Breaking Bad, а также сыгравший эпизодическую роль имперского техника в ответвлении «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Премьера фильма «Звёздные Войны: Последние Джедаи» / Star Wars: The Last Jedi назначена на 14 декабря 2017 года.

Источник: Star Wars