Пригодницький фентезійний бойовик A Writer’s Odyssey / «Битва світів» вийде в український кінопрокат 1 липня 2021 року (трейлер)





Китайські кіностудії Free Whale Pictures та Huace Pictures пропонують глядачам, що скучили за екшн-фільмами, новий фентезійний бойовик A Writer’s Odyssey / «Битва світів».

Картина розповідає історію Конґвена, автора серії фентезійних романів про молодого чоловіка, якого назвав своїм ім’ям. Герой книги живе метою помститися за сестру, здолати могутнього бога Редмейна і покласти край тиранічному правлінню. На цьому шляху на хлопця чекають суворі випробування та участь у масштабних битвах. Та чи здогадується письменник, що події його роману можуть змінювати реальність, у якій живе він сам? І що безжальний убивця в червоному уже отримав завдання його вбити?





Режисером картини виступив Лу Ян, головні ролі зіграли Лей Цзяїнь, Ян Мі, Дун Цзицзянь, Юй Хевей, Ґо Цзінфей,Тун Лія, Дун Цзє та інші. A Writer’s Odyssey / «Битва світів» вийде в український кінопрокат 1 липня 2021 року.

Джерело: Kinomania