Японский стартап SkyDrive впервые продемонстрировал публике летающий электромобиль SD-03 [видео]

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Три года назад японский автопроизводитель Toyota объявил о финансировании разработки летающего электрического автомобиля Skydrive и вот наконец разработчики проекта Cartivator продемонстрировали свое творение SD-03 публике.

По сути, перед нами не «летающий электромобиль», а скорее одноместный «квадрокоптер-переросток» или «летающий мотоцикл» в формате e-VTOL — электрическое средство передвижения с вертикальным взлетом и посадкой. Разработчики Skydrive SD-03 называют его самым маленьким e-VTOL в мире, что вполне может быть правдой — обычно устройства подобного рода заметно крупнее. Тем не менее, его габаритов хватило для размещения кабины пилота.

Создатели Skydrive SD-03 позиционируют его как индивидуальное средство передвижения в современном городе ближайшего будущего, когда обычные дороги окончательно погрязнут в пробках. Габариты модели составляют два метра в высоту, четыре в ширину и четыре в длину, соответственно, для приземления и взлета ему достаточно площади, которую занимают два припаркованных автомобиля.

Устройство приводится в движение с помощью восьми винтов (они собраны парами, в которых винты движутся в противоположные стороны), при этом каждый винт оснащен собственным отдельным электродвигателем для большей надежности и стабильности.





Разработчики летающего электромобиля Skydrive SD-03 рассчитывают к концу 2020 года получить разрешение на тестирование за пределами Toyota Test Field, а уже в 2023 году — запустить коммерческий сервис такси на основе двухместной версии модели.

Источник: Engadget