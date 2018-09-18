Ученые: поведение пользователя в сети может свидетельствовать о наличии у него психологических проблем и психических заболеваний

Согласно исследованию, опубликованному в журнале EPJ Data Science, социальные сети и психические заболевания связаны между собой. Так, фотографии, которые человек выкладывает в Instagram (а также то, как он их редактирует), могут указывать на признаки депрессии.

Как сообщается, в исследовании, проведенном психологами Гарвардского университета, приняли участие 166 человек, у которых суммарно было выложено в Instagram 40 000 публикаций. Специалисты заметили, что участники эксперимента, у которых ранее была диагностирована депрессия, не пользовались в своих публикациях обработкой фотографий или же делали их черно-белыми. Вместе с тем, участники, у которых нет психических заболеваний, чаще всего для обработки фото использовали фильтр «Валенсия», который осветляет картинку и делает ее более контрастной.

Впрочем, социальные сети не только сигнализируют о наличии психических заболеваний, но и могут их обострять. Согласно исследованию ученых из Медицинского университета Питтсбурга, чем больше социальных платформ человек активно использует, тем выше вероятность, что он подвергается ощущениям подавленности и тревожности. По словам специалистов, в группе риска находятся люди, которые регулярно пользуются 7—11 различными социальными сетями (например, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Tinder и WeChat).

Причем хуже всего дела обстоят с сервисами наподобие Instagram, способных вызвать целый ряд негативных чувств, например, депрессию, тревожность, одиночество, проблемы со сном и переживания из-за насмешек. По мнению исследователей из Великобритании, причина этому кроется в ориентированности таких сервисов на фотографии. Как известно, люди часто сравнивают себя с другими людьми. В то же время, авторы публикаций зачастую приукрашивают свою жизнь на фото, показывая себя счастливыми, жизнерадостными и даже богатыми, из-за чего у просматривающих снимки пользователей начинает страдать самооценка и возникает чувство зависти.

Аналогичная картина также наблюдается в случае Facebook: специалисты из Университета Мичигана выяснили, что чем чаще человек пользуются данной соцсетью, тем ощутимее он не удовлетворен своей жизнью. Эти выводы согласуются с результатами исследования канадских психологов, обнаруживших, что наиболее активные пользователи Facebook зачастую имеют низкую самооценку.

Наконец, другие канадские специалисты исследовали зависимость между количеством времени, затрачиваемым подростками на социальные сети, и уровнем вырабатываемого кортизола. Отметим, что кортизол — это гормон стресса, и если его уровень повышен, может появиться тревожность и расстройство сна. В результате, ученые обнаружили статистически значимую зависимость: те подростки, которые проводят в социальных сетях больше времени, имеют большую концентрацию кортизола в крови.

Напоследок отметим, что психологами также был составлен список особенностей поведения в Сети, которые могут сигнализировать о проблемах:

вы постоянно проверяете социальные сети;

вы поддерживаете связь с родственниками и друзьями в социальных сетях, но не можете вспомнить, когда последний раз встречались с ними или говорили по телефону;

проверка социальных сетей — последнее, что вы делаете перед сном, и первое, что делаете после пробуждения;

вы чувствуете панику, если не заходили в социальные сети несколько часов;

вы одержимы желанием «запечатлеть момент», чтобы опубликовать его на своих страничках;

вы часто сравниваете себя с людьми, которых видите в интернете;

вы расстраиваетесь, если люди не прокомментировали ваш новый пост, и можете даже удалить его, если не получили ожидаемой реакции;

если у вас есть пара свободных минут, пока вы, например, стоите в очереди в банке или ждете зеленого света на светофоре, вы заходите в соцсети, чтобы «просто проверить».

Источники: The Challenger, Draxe