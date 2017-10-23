Японская компания, владеющая торговой маркой Animoji, подала на Apple в суд

На прошлой неделе компания Emonster, располагающаяся в Токио (Япония), обратилась в федеральный суд Сан-Франциско (США), заявив, что Apple приняла осознанное решение незаконно использовать чужую торговую марку.

Отметим, что Emonster владеет приложением для iOS под названием Animoji, которое было запущено в 2014 году и позволяет людям отправлять друг другу анимированные эмодзи. Приложение стоит $0,99 в iTunes. Тогда же слово Animoji было зарегистрировано как торговая марка.

Одноименная функция Animoji, представленная в новом iPhone X, дает пользователям возможность — при помощи новой технологии распознавания лиц — превращать лицо на экране смартфона в движущиеся эмодзи. Согласно иску, Apple знала, что Emonster владеет торговой маркой Animoji, так как приложение японской компании находится в Apple Store. По утверждению Emonster, Apple даже попыталась купить торговую марку, однако, несмотря на отказ, продолжила использовать ее в своем продукте.

Вместе с тем, хотя японская компания владеет Animoji с 2015 года, месяц назад Apple заполнила петицию для отмены регистрации этой торговой марки. В компании из Купертино заявляют, что Emonster зарегистрировала торговую марку для несуществующего бизнеса и потому не может владеть Animoji .

Напоследок отметим, что Emonster требует денежной компенсации ущерба (сумма пока не разглашается) и немедленного запрета на использование Apple торговой марки Animoji. В Apple на данный момент отказались комментировать ситуацию.

Источники: Popmech, The Verge