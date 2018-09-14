Японские фермеры начнут засеивать поля с помощью дронов

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После публикации отчета газеты Nippon о рекордных темпах сокращения количества фермеров в Японии и росте их среднего возраста технологические компании включились в борьбу за сельскохозяйственный сектор страны.

«С 1985 года количество фермеров в Японии сократилось примерно на 60% — в основном, вследствие миграции населения в города — при этом средний возраст сельскохозяйственного работника продолжает увеличиваться: 6 из 10 японских фермеров старше 65 лет. На этом фоне в секторе сейчас наблюдается серьезная нехватка рабочей силы», — говорилось в отчете.

Для решения этой проблемы компания Nileworks разработала дрон Nile Т-18, оснащенный распылительным оборудованием и датчиками для мониторинга территории. Управление дроном осуществляется на расстоянии, при помощи планшета. Утверждается, что новое устройство позволяет удаленно обрабатывать и засеивать поля, а также проверять их сохранность, полностью отказавшись от услуг авиации и найма дополнительных сотрудников.

Стоимость дрона составляет $36 тысяч, в то время как использование традиционной авиации обходится фермерскому хозяйству как минимум в $135 тысяч. Известно, что дрону достаточно 15 минут, чтобы покрыть 1 гектар земли семенами или пестицидами. Вручную этот процесс занимает не менее одного часа.

По мнению Шота Чибы, 29-летнего японского фермера, модернизация сельского хозяйства сделает данную отрасль более привлекательной для молодежи.

«Постепенная автоматизация разрушит стереотип о сельском хозяйстве как о грязной и тяжелой работе», — заявил фермер.

Источники: techxplore, Reuters